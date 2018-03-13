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12:44 (мск), источник: Sports.kz

«Амбициозное руководство», или Зачем «Актобе» на грани банкротства подписывал дорогих легионеров

Финансовые проблемы ФК «Актобе» до сих пор не разрешены, и его руководство заговаривает уже даже о том, что город и вовсе может остаться без футбольного клуба КПЛ.

Высказать свое мнение о том, зачем в таких условиях «Актобе» в межсезонье приглашал ряд новых явно не дешевых легионеров, Sports.kz попросил известного отечественного футбольного специалиста Владимира Фомичева.

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— Трудно ответить. В «Актобе» пришло амбициозное руководство, которое хотело поднять престиж клуба, который в последнее время пошатнулся, и у данных людей, наверное, были соответствующие планы на этот счет, поэтому комплектовали команду, исходя из этого. Может быть, получили гарантии, что все вопросы урегулируются. Трудно ответить на этот вопрос, не зная ситуации изнутри, — поделился эксперт.

Напомним, в межсезонье «Актобе» полностью обновил состав легионеров, пришли бразильцы Фабрицио и Рейналдо, сербы Александар Симчевич, Саша Марьянович и Милан Радин, хорват Хрвое Миличевич, армянин с бразильскими корнями Маркос Пизелли и гаитянин Жан-Эд Морис.

Актобе
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