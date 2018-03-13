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12:31 (мск), источник: Prosports.kz

Хомич: В Костанае ворота на кирпичах стоят, в Кызылорде стадион — гаражи

Бывший вратарь «Кайрата» Дмитрий Хомич о казахстанском футболе.

Источник: Prosports.kz

Голкипер пермского «Амкара» Дмитрий Хомич, в 2014 году выступавший за алматинский «Кайрат», в интервью порталу sport24.ru рассказал о казахстанском периоде своей карьеры, передает Prosports.kz.

— В декабре 2017 года руководство «Амкара» объявило: «Денег нет». Вы уже переживали финансовые проблемы в «Алании». Как долго там не платили?

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— Где-то восемь месяцев, даже год. Плюс осенью 2013 года в игре с «Шинником» я руку сломал, вставлял себе титановую пластину — и в сумме, получается, год и три месяца не получал денег. Конечно, травмированный игрок никому не нужен. Это тяжело, когда у тебя семья, двое детей (сейчас трое), а тебе говорят: «Тренируйся-тренируйся, все будет, не переживай».

Потом «Алания» стала банкротом — а я ничего не мог поделать, ни через какие суды. Получается, год тратишь впустую, здоровье свое отдаешь, выполняешь долг. Тебе ведь должны заплатить, так? Пришлось уехать в «Кайрат» на год — просто чтобы простоя не было. Лишь бы играть.

— Маркос Пиццелли рассказывал мне, что «Актобе» играл на школьном поле. На чем играли за «Кайрат»?

— Однажды приехали в Костанай, а там ворота на кирпичах стоят. В Кызылорде стадион — гаражи, как будто ты где-то во дворе за домом играешь. А в Атырау играли в +37, а то и в +40. На поле — искусственном — невозможно стоять. Когда атака шла на противоположной половине, я выходил на гравий, чтобы подошва не горела.

— За «Аланию» вы неоднократно вытаскивали серии пенальти.

— Больше скажу, еще ни разу в них не проигрывал. В квалификации Лиги Европы мы по пенальти прошли «Актобе». С их игроком Саматом Смаковым мы пересеклись потом в «Кайрате». Он сказал: «Я тогда должен был пятый бить. И забил бы! Но не дошла очередь».

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