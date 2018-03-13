Хомич: В Костанае ворота на кирпичах стоят, в Кызылорде стадион — гаражи
Бывший вратарь «Кайрата» Дмитрий Хомич о казахстанском футболе.
Бывший вратарь «Кайрата» Дмитрий Хомич о казахстанском футболе.
Голкипер пермского «Амкара» Дмитрий Хомич, в 2014 году выступавший за алматинский «Кайрат», в интервью порталу sport24.ru рассказал о казахстанском периоде своей карьеры, передает Prosports.kz.
— В декабре 2017 года руководство «Амкара» объявило: «Денег нет». Вы уже переживали финансовые проблемы в «Алании». Как долго там не платили?
—
Потом «Алания» стала банкротом — а я ничего не мог поделать, ни через какие суды. Получается, год тратишь впустую, здоровье свое отдаешь, выполняешь долг. Тебе ведь должны заплатить, так? Пришлось уехать в «Кайрат» на год — просто чтобы простоя не было. Лишь бы играть.
— Маркос Пиццелли рассказывал мне, что «Актобе» играл на школьном поле. На чем играли за «Кайрат»?
— Однажды приехали в Костанай, а там ворота на кирпичах стоят. В Кызылорде стадион — гаражи, как будто ты
— За «Аланию» вы неоднократно вытаскивали серии пенальти.
— Больше скажу, еще ни разу в них не проигрывал. В квалификации Лиги Европы мы по пенальти прошли «Актобе». С их игроком Саматом Смаковым мы пересеклись потом в «Кайрате». Он сказал: «Я тогда должен был пятый бить. И забил бы! Но не дошла очередь».