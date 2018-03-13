Кто из футболистов стал дороже за этот сезон?
Рейтинг топ-10.
Рейтинг топ-10.
В интернете появился рейтинг футболистов, которые больше всех выросли в трансферной в стоимости по ходу сезона.
1. Мохамед Салах из «Ливерпуля».
Летом вингер стоил 88.1 миллиона евро, теперь за него требуют 162.8
Отыграл 40 матчей, забил 32 мяча, отдал 11 голевых передач.
2. Эдерсон («Манчестер Сити»)
Вратарь поднялся в цене с 24.3 до 98.7 миллиона. В 36 играх пропустил 25 раз.
3. Лерой Сане («Манчестер Сити»)
Стоил летом 88.2 миллиона, теперь оценивается в 151.2
Сыграл 39 игр, забил 12 раз, отдал 15 голевых передач.
4. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
Подорожал с 133.8 до 188.5 миллиона евро.
Сыграл в 36 играх, забивал 17 раз, отдал 15 результативных пасов.
5. Габриэл Жезус («Манчестер Сити»)
Этот форвард с лета поднялся в цене на 53.1 миллиона. С 52.8 до 105.9
Выходил на поле 31 раз, поразил чужие ворота 11 раз, 4 раза отдавал голевые передачи.
6. Джо Гомес («Ливерпуль»)
С 9 миллионов подорожал до 57.3
Сыграл в сезоне 28 матчей, отдал 2 передачи.
7. Паулиньо («Барселона»)
Бразилец поднялся в цене с 10 до 54.4 миллиона, отыграв 39 матчей. Он забил 8 голов и отдал 2 передачи.
8. Давинсон Санчес («Тоттенхэм»)
Защитник стал дороже на 42.2 миллиона. С 35.4 до 77.6.
9. Сергей
С 29.8 поднялся в цене до 70.5 миллиона.
Выходил на поле 37 раз, отличится 11 точными ударами и 7 голевыми передачами.
10. Флориан Товен («Марсель»)
Летом оценивался в 43.9 миллиона, теперь стоит 82.3
Сыграл 42 раза, забил 18 голов, 16 раз отдавал результативные передачи.