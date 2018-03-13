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11:40 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Кто из футболистов стал дороже за этот сезон?

Рейтинг топ-10.

В интернете появился рейтинг футболистов, которые больше всех выросли в трансферной в стоимости по ходу сезона.

1. Мохамед Салах из «Ливерпуля».

Источник: Reuters

Летом вингер стоил 88.1 миллиона евро, теперь за него требуют 162.8

Отыграл 40 матчей, забил 32 мяча, отдал 11 голевых передач.

2. Эдерсон («Манчестер Сити»)

Источник: Reuters

Вратарь поднялся в цене с 24.3 до 98.7 миллиона. В 36 играх пропустил 25 раз.

3. Лерой Сане («Манчестер Сити»)

Источник: Reuters

Стоил летом 88.2 миллиона, теперь оценивается в 151.2

Сыграл 39 игр, забил 12 раз, отдал 15 голевых передач.

4. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

Источник: Reuters

Подорожал с 133.8 до 188.5 миллиона евро.

Сыграл в 36 играх, забивал 17 раз, отдал 15 результативных пасов.

5. Габриэл Жезус («Манчестер Сити»)

Источник: Reuters

Этот форвард с лета поднялся в цене на 53.1 миллиона. С 52.8 до 105.9

Выходил на поле 31 раз, поразил чужие ворота 11 раз, 4 раза отдавал голевые передачи.

6. Джо Гомес («Ливерпуль»)

С 9 миллионов подорожал до 57.3

Сыграл в сезоне 28 матчей, отдал 2 передачи.

7. Паулиньо («Барселона»)

Источник: Reuters

Бразилец поднялся в цене с 10 до 54.4 миллиона, отыграв 39 матчей. Он забил 8 голов и отдал 2 передачи.

8. Давинсон Санчес («Тоттенхэм»)

Защитник стал дороже на 42.2 миллиона. С 35.4 до 77.6.

9. Сергей Милинкович-Савич («Лацио»)

С 29.8 поднялся в цене до 70.5 миллиона.

Выходил на поле 37 раз, отличится 11 точными ударами и 7 голевыми передачами.

10. Флориан Товен («Марсель»)

Летом оценивался в 43.9 миллиона, теперь стоит 82.3

Сыграл 42 раза, забил 18 голов, 16 раз отдавал результативные передачи.

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