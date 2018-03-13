Кто из футболистов стал дороже за этот сезон?

В интернете появился рейтинг футболистов, которые больше всех выросли в трансферной в стоимости по ходу сезона.

1. Мохамед Салах из «Ливерпуля».

Источник: Reuters

Летом вингер стоил 88.1 миллиона евро, теперь за него требуют 162.8



Отыграл 40 матчей, забил 32 мяча, отдал 11 голевых передач.



2. Эдерсон («Манчестер Сити»)

Источник: Reuters

Вратарь поднялся в цене с 24.3 до 98.7 миллиона. В 36 играх пропустил 25 раз.



3. Лерой Сане («Манчестер Сити»)

Источник: Reuters

Стоил летом 88.2 миллиона, теперь оценивается в 151.2



Сыграл 39 игр, забил 12 раз, отдал 15 голевых передач.



4. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

Источник: Reuters

Подорожал с 133.8 до 188.5 миллиона евро.



Сыграл в 36 играх, забивал 17 раз, отдал 15 результативных пасов.



5. Габриэл Жезус («Манчестер Сити»)

Источник: Reuters

Этот форвард с лета поднялся в цене на 53.1 миллиона. С 52.8 до 105.9



Выходил на поле 31 раз, поразил чужие ворота 11 раз, 4 раза отдавал голевые передачи.



6. Джо Гомес («Ливерпуль»)



С 9 миллионов подорожал до 57.3



Сыграл в сезоне 28 матчей, отдал 2 передачи.



7. Паулиньо («Барселона»)

Источник: Reuters