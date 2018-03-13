Балотелли становится скучным. И это круто

Источник: РИА "Новости"

Даже немного странно углубляться в эту тему. Марио Балотелли начал ловить хайп задолго до того, как маркетологи придумали само это слово. Ходячее противоречие, герой мемов и легенда «Ливерпуля». Победитель Лиги чемпионов, которого в раздевалке после полуфинала хотел побить его же одноклубник. Парень, про которого тексты в стиле «Балотелли одумался/Балотелли взялся за старое» стабильно пишут раз два месяца.

Бессмысленно говорить о том, что Марио изменился только потому, что он два года хорошо играет в «Ницце». Этого мало. Но случилось ещё кое-что. Грустное событие, которое совершенно случайно стало тестом на адекватность для некоторых футболистов. Например, для Дани Алвеса. Бразилец его не прошёл. А Марио неожиданно стал голосом адекватности.

Речь о смерти Давиде Астори.

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О смерти капитана «Фиорентины», которого любила вся Италия. На похоронах которого плакал Буффон. Смерть Астори тронула множество людей и на какое-то время стала важной темой для обсуждения не только в Италии. Она звучала и перед матчем Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом». Журналисты попросили Дани Алвеса прокомментировать событие. Наверное, это было глупо. Но Алвес решил, что нет более подходящего момента, чтобы пойти против всех.

«Конечно, я сочувствую его семье. Думаю, Давиде исполнял свой долг в нашем хаотичном мире, и теперь он в лучшем мире. Однако в мире ежедневно умирают от голода тысячи детей, которые не привлекают внимания. Они не менее важны. Мы все рано или поздно умрём, ведь всё проходит».

Вроде бы и сказал всё правильно. Действительно, огромная проблема детского голода вызывает недостаточный резонанс. Действительно, мы все умрём. Но обязательно ли говорить об этом в контексте смерти 31-летнего парня, которого в последний путь провожал целый город? Может, есть время поднимать проблему детского голода (а ещё лучше — решать, тем более что у Алвеса возможностей больше, чем у большинства людей на планете), а есть время просто приносить соболезнования?

Как ни удивительно, лучше всех эту точку зрения выразил Марио Балотелли. Он урезонил бразильца резкими словами, но по существу. «Алвес не сказал ничего неправильного. Но в тот момент не стоило так говорить. Нужно было просто выразить свои соболезнования и не нести чушь. Нельзя делать такие заявления, когда кто-то умирает. С Астори всё произошло неожиданно, несмотря на все медицинские тесты, которые мы сдаём каждый месяц. Это пугает. Он просто лёг спать и чувствовал себя отлично. Отправиться на небо слишком легко».

Алвес не остановился и ответил. Стилистика оригинала сохранена: «Если Балотелиньо действительно сказал это, я не хотел никого обидеть. Мы живём в мире, где нужно много лицемерить, чтобы к тебе хорошо относились. Сорри, парни. Если я кого обидел, ну извинииите».

Балотелли это комментировать не стал.

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Эта ситуация — очень точный пример. Вот есть парень, который хочет всем показать, какой он прямой и особенный. А если тот, который просто понимает, какие слова уместны, когда речь идёт о смерти, а какие — нет. И его за это упрекают в лицемерии. Такие типажи встречаются всюду, в том числе в комментариях к новостям «Чемпионата». Это столкновение, возможно, скучного, но взрослого человека с бунтарём-подростком. И Балотелли выступил в роли взрослого.

Оказывается, Балотелли уже давно может быть скучным. Говорит только то, что нужно, не меньше и не больше. И делает скучные вещи. Например, не нарушает режим. А ещё благодарит болельщиков за поддержку после поражений. В последний раз он сделал это после игры с «Локомотивом в Ницце. «Единственное, что было хорошего сегодня вечером — это вы», — написал Марио в «инстаграме» по итогам матча, в котором сделал дубль.

Это не повод записываться в болельщики итальянца. Это не значит, что на поле он стал менее эгоистичным игроком. И не значит, что его больше никогда не занесёт, как иногда заносит даже взрослых людей. Просто напоминание: нельзя оценивать Марио исключительно по ирокезу и серьге в ухе.