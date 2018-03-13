Отчисленный «Актобе» из-за травмы футболист перешел в белорусский клуб

С 2008 по 2011 год Роберт выступал в тринидадском клубе «Сан-Хуан Джаблоти», с которым становился чемпионом страны (2008), серебряным призером и обладателем Кубка Тринидада и Тобаго (2010/11).

Медали Примус выигрывал и с «Актобе», за который играл с 2011 по 2015 год (шесть голов в 56 матчах). За этот период дважды завоевывал бронзовые медали (2011, 2012), а также чемпионское звание (2013). При этом 21 сентября 2013 года в важнейшем матче с «Астаной» (2:0) за пять туров до конца сезона получил серьезную травму колена — надрыв передних крестообразных связок. Лечение проходил в США и Германии, но в первой же игре после восстановления (2014 год) снова повредил то же колено. В итоге, в мае 2015 года «Актобе» отчислил футболиста из-за затянувшегося курса реабилитации.

В 2016 году Примус вернулся в Тринидад и Тобаго, где защищал цвета команд «Каледония Юнайтед» и «Сейнт Энн Рейнджерс».

В свое время шесть игр провел за сборную Тринидада и Тобаго.

Интересно, что именно в играх за «Актобе» трансферная стоимость Примуса выросла до максимальной отметки — 400 тысяч евро. До переезда в Казахстан она составляла 50 тысяч.