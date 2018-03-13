«Леонида нахваливал Адвокат». Директор «Витесса» — о назначении Слуцкого
Технический директор «Витесса» Марк ван Хинтум в интервью «СЭ» подробно рассказал, почему клуб сделал выбор в пользу российского тренера.
Технический директор «Витесса» Марк ван Хинтум в интервью «СЭ» подробно рассказал, почему клуб сделал выбор в пользу российского тренера.
— Почему Слуцкий? — первый вопрос ван Хинтуму, которого звонок корреспондента «СЭ» застал в перерыве футбольного матча — он играл вечером с друзьями.
— Потому что у него за плечами уже богатая на успехи карьера в России. Он постоянно развивается. И с харизмой у Леонида полный порядок.
— Когда вы начали вести с ним переговоры?
— Пару месяцев назад.
— А почему «Витесс» вообще решил поменять тренера? Ведь сейчас команда идет в зоне
— Это не «Витесс» решил, а сам нынешний тренер Хенк Фрэзер посчитал, что лучше уйти по окончании сезона. Мы это решение приняли, поэтому стали искать нового специалиста.
— У Слуцкого будут российские помощники?
— На сегодня известно только о том, что помогать ему будет Олег Яровинский.
— А игроков российских он еще не просил?
— Об этом говорить слишком рано.
— Когда Слуцкий приступит к работе?
— Не знаю, будет ли он сейчас жить в России или переберется в Голландию заранее, но к непосредственной работе он приступит только в следующем сезоне.
— Уже понятно, какие задачи будут стоять перед Слуцким? Реально ли навязать борьбу «Аяксу», ПСВ, «Фейеноорду»?
— О, нет. Это, по сути, невозможно. И причина банальна — слишком большая разница в бюджетах. Но, конечно, мы сделаем все возможное, чтобы атаковать грандов. И постараемся забраться как можно выше, ближе к тройке.
— Не секрет, что «Витесс» имеет тесные связи с «Челси». В то же время Слуцкий хорошо знаком с Романом Абрамовичем. Это сказалось на вашем решении?
— Я не знаю. Но наш владелец — россиянин Александр Чигиринский, а в совете директоров два россиянина. От них и появилась инициатива пригласить Слуцкого. Другие кандидатуры были, но очень быстро они отпали.
— А с Хиддинком и Адвокатом, которые работали в России, вы не советовались?
— Говорили с Адвокатом. И он отзывался о Леониде очень позитивно, нахваливал его.
— У «Витесса» российский президент, российский тренер, в составе есть игрок из России — Караваев. Клуб превращается в российский?
— (смеется) Нет, конечно. В чемпионате Голландии есть тренеры и игроки со всего мира. Один тренер и один игрок из России — это совсем немного. А клуб мы самый что ни на есть голландский: в январе на сборе с первой командой работало сразу десять молодых ребят из нашей академии! А иностранцев зовем только качественных. Таких, как Слуцкий. .