«Леонида нахваливал Адвокат». Директор «Витесса» — о назначении Слуцкого

Источник: Спорт-Экспресс

— Почему Слуцкий? — первый вопрос ван Хинтуму, которого звонок корреспондента «СЭ» застал в перерыве футбольного матча — он играл вечером с друзьями.

— Потому что у него за плечами уже богатая на успехи карьера в России. Он постоянно развивается. И с харизмой у Леонида полный порядок. По-английски тоже говорит — это важно. В Голландии еще не было российских тренеров, но нас это не смущает. Слуцкий — это большое имя! И мы счастливы, что удалось заполучить такого тренера.

— Когда вы начали вести с ним переговоры?

— Пару месяцев назад.

— А почему «Витесс» вообще решил поменять тренера? Ведь сейчас команда идет в зоне плей-офф — есть хорошие шансы попасть в Лигу Европы.

— Это не «Витесс» решил, а сам нынешний тренер Хенк Фрэзер посчитал, что лучше уйти по окончании сезона. Мы это решение приняли, поэтому стали искать нового специалиста.

— У Слуцкого будут российские помощники?

— На сегодня известно только о том, что помогать ему будет Олег Яровинский.

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— А игроков российских он еще не просил?

— Об этом говорить слишком рано.

— Когда Слуцкий приступит к работе?

— Не знаю, будет ли он сейчас жить в России или переберется в Голландию заранее, но к непосредственной работе он приступит только в следующем сезоне.

— Уже понятно, какие задачи будут стоять перед Слуцким? Реально ли навязать борьбу «Аяксу», ПСВ, «Фейеноорду»?

— О, нет. Это, по сути, невозможно. И причина банальна — слишком большая разница в бюджетах. Но, конечно, мы сделаем все возможное, чтобы атаковать грандов. И постараемся забраться как можно выше, ближе к тройке.

— Не секрет, что «Витесс» имеет тесные связи с «Челси». В то же время Слуцкий хорошо знаком с Романом Абрамовичем. Это сказалось на вашем решении?

— Я не знаю. Но наш владелец — россиянин Александр Чигиринский, а в совете директоров два россиянина. От них и появилась инициатива пригласить Слуцкого. Другие кандидатуры были, но очень быстро они отпали.

— А с Хиддинком и Адвокатом, которые работали в России, вы не советовались?

— Говорили с Адвокатом. И он отзывался о Леониде очень позитивно, нахваливал его.

— У «Витесса» российский президент, российский тренер, в составе есть игрок из России — Караваев. Клуб превращается в российский?