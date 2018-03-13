Отклонил предложения из Европы. Шесть фактов о новичке «Иртыша» Эдди Эрнандесе

1. На протяжении карьеры 27-летний форвард выступал у себя на родине за «Платенсе», «Мотагуа» и «Виду». За рубежом он успел поиграть в шведском «Хеккене», мексиканском «Коррекаминосе», китайском «Циндао Чжуннэн» и колумбийском «Депортес Толима».

2. С 2011 году Эрнандес выступает за национальную сборную Гондураса. В 22 матчах он забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.

3. Его актуальная рыночная стоимость, по данным портала Transfermarkt.de, — 500 тысяч евро. По этому показателю в «Иртыше» он занимает второе место.

4. Эрнандес — лучший бомбардир чемпионата Гондураса (Апертура) сезона-2014/15 — за «Виду» он наколотил 14 мячей в 18 матчах.

5. В одном из матчей чемпионата Уругвая Эдди всерьез заставил болельщиков «Мотагуа» поволноваться: в борьбе за верховой мяч он получил сотрясение и покинул поле на носилках, а затем пролежал некоторое время в больнице с гематомой над глазом.