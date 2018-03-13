Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин рассказал Соловьеву, в чем прокололась Европа
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Юлия Ковальчук пришла в форму через пять месяцев после родов
"Решил, что это салют": Путин об обстреле его вертолета в 2000-м
Отца Анастасии Шубской перепутали с Антонио Бандерасом
Текущие события
Футбол. Зарубежный
12.03
Стоук Сити0
Манчестер Сити2
Футбол. Зарубежный
12.03
Алавес1
Бетис3
Футбол. Еврокубки
22:45
Манчестер Юнайтед
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:45
Рома
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
12.03
Вердер3
Кельн1
Футбол. Премьер-лига
12.03
Урал0
Локомотив М2
Все события
Если они так воюют в Сирии, как они будут защищать РФ? - сириец
Путин: США нагло обманули Россию
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Александр Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ
МИД уполномочен заявить. Об атаке на ЧМ-2018
Отца Анастасии Шубской перепутали с Антонио Бандерасом
Полина Гагарина примерила «платье принцессы» с кроссовками
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
21Марселу отменил Березину для «Лиона»
8Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO
09:24 (мск), источник: Sports.kz

Отклонил предложения из Европы. Шесть фактов о новичке «Иртыша» Эдди Эрнандесе

Sports.kz знакомит Вас с гондурасским нападающим «Иртыша» Эдди Эрнандесом.

1. На протяжении карьеры 27-летний форвард выступал у себя на родине за «Платенсе», «Мотагуа» и «Виду». За рубежом он успел поиграть в шведском «Хеккене», мексиканском «Коррекаминосе», китайском «Циндао Чжуннэн» и колумбийском «Депортес Толима».

2. С 2011 году Эрнандес выступает за национальную сборную Гондураса. В 22 матчах он забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.

3. Его актуальная рыночная стоимость, по данным портала Transfermarkt.de, — 500 тысяч евро. По этому показателю в «Иртыше» он занимает второе место.

4. Эрнандес — лучший бомбардир чемпионата Гондураса (Апертура) сезона-2014/15 — за «Виду» он наколотил 14 мячей в 18 матчах.

5. В одном из матчей чемпионата Уругвая Эдди всерьез заставил болельщиков «Мотагуа» поволноваться: в борьбе за верховой мяч он получил сотрясение и покинул поле на носилках, а затем пролежал некоторое время в больнице с гематомой над глазом.

6. Этой зимой у нападающего сборной Гондураса было два предложения из Европы — из Бельгии и Польши, однако он решил сделать выбор в пользу Казахстана.

Иртыш П
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
«Альвареса лишили его бычьего молочка», или Почему шансы Головкина на победу повысились
Александр Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ
МИД уполномочен заявить. Об атаке на ЧМ-2018
«Манчестер Сити»: пара шагов до титула. Обзор АПЛ
Овечкин: Теперь я должен два обеда Кузнецову
Главный матч для Моуринью. Месси или Азар? Анонс ЛЧ
«Зенит» отреагировал на конфликт Манчини с болельщиком
Румянцева завоевала золото в биатлонной гонке на Паралимпиаде
Спорт-Экспресс
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Опубликовано видео стрельб снарядами «Краснополь» Стрельбы с применением модернизированных корректируемых снарядов: последствия впечатляют
Кино
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова Вспоминаем смешные и серьезные, трогательные и пронзительные роли великого артиста, навсегда закрепившиеся в истории советского и российского кино
Недвижимость
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Леди
Люди, изменившие поколение: Сергей Довлатов Драматург и сценарист Елена Шахновская об иллюзиях, которых у нас больше нет.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь