Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
«Манчестер Сити»: пара шагов до титула
«СЭ» — о главных событиях 30-го тура чемпионата Англии.
«СЭ» — о главных событиях 30-го тура чемпионата Англии.
ДЕЖУРНАЯ ПОБЕДА ЛИДЕРА
«Горожане» одержали дежурную победу над «Стоук Сити» благодаря дублю Сильвы. Испанец проводит прекрасный сезон, несмотря на серьезные проблемы в семье (несколько месяцев назад у него родился недоношенный сын): восемь голов и девять голевых передач за чемпионат. «Манчестер Сити» все еще опережает «Юнайтед» на 16 очков, так что уже через тур при определенном раскладе может оформить титул. Поразительно, что «горожане» уже повторили число побед «Арсенала» в непобедимом сезоне-2003/04.
ПЛЕВОК КАРРАГЕРА
«Манчестер Юнайтед» победил «Ливерпуль» в схватке за второе место. Дубль оформил 20-летний Рэшфорд, но после игры в мемы попал Янг, который деактивировал Салаха на своем фланге. В Твиттере даже нарисовали тепловую карту перемещений египтянина. Видите, вон там, в кармане?
Инстаграм защитника «Манчестер Юнайтед» заполонили шутники, так что ему самому пришлось оправдываться в сториз: «Зачем вы меня об этом постоянно спрашиваете? Клянусь, мои карманы пусты!».
«Ливерпуль» же так был разочарован результатом, что даже его бывший
ЧЕХ: 200 СУХИХ МАТЧЕЙ
Лондонцы провели на редкость блестящий матч с «Уотфордом». Порадовали все: новички Обамеянг и Мхитарян вспомнили дортмундские времена и ассистировали друг другу, победный мяч забил защитник Мустафи, Езил отдал 50-ю голевую передачу в
ПРОРЫВ ФАНАТОВ «ВЕСТ ХЭМА»
«Бернли» раздавил на Олимпийском «Вест Хэм», но в конце матча счет никого не волновал. Все дело в беспокойных болельщиках «молотобойцев». За полчаса на поле выбежали сразу четыре фаната, причем одному удалось ускользнуть от стюардов, но его сбил с ног разозленный капитан «Вест Хэма» Нобл.
А другой
После этого группа агрессивных фанатов встала со своих мест, подошла к
30 УДАРОВ И НОЛЬ ГОЛОВ
«Суонси» остался в меньшинстве уже на 11-й минуте гостевого матча с «Хаддерсфилдом», так что был обречен отбиваться почти полтора часа. В такой ситуации любой сделает ставку на поражение команды, играющей в меньшинстве, но, к удивлению, игра завершилась нулевой ничьей. «Суонси» стал первой за шесть лет командой