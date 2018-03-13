«Манчестер Сити»: пара шагов до титула

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ДЕЖУРНАЯ ПОБЕДА ЛИДЕРА

«Горожане» одержали дежурную победу над «Стоук Сити» благодаря дублю Сильвы. Испанец проводит прекрасный сезон, несмотря на серьезные проблемы в семье (несколько месяцев назад у него родился недоношенный сын): восемь голов и девять голевых передач за чемпионат. «Манчестер Сити» все еще опережает «Юнайтед» на 16 очков, так что уже через тур при определенном раскладе может оформить титул. Поразительно, что «горожане» уже повторили число побед «Арсенала» в непобедимом сезоне-2003/04.

ПЛЕВОК КАРРАГЕРА

«Манчестер Юнайтед» победил «Ливерпуль» в схватке за второе место. Дубль оформил 20-летний Рэшфорд, но после игры в мемы попал Янг, который деактивировал Салаха на своем фланге. В Твиттере даже нарисовали тепловую карту перемещений египтянина. Видите, вон там, в кармане?

Инстаграм защитника «Манчестер Юнайтед» заполонили шутники, так что ему самому пришлось оправдываться в сториз: «Зачем вы меня об этом постоянно спрашиваете? Клянусь, мои карманы пусты!».

«Ливерпуль» же так был разочарован результатом, что даже его бывший вице-капитан команды, а ныне эксперт Sky Джейми Каррагер, не выдержал. На обратном пути из Манчестера в Ливерпуль он встретил болельщиков «Юнайтед», которые дразнили Каррагера тем, что повторяли счет матча. В ответ Джейми плюнул. Видео оказалось в распоряжении Mirror, и теперь эксперта Sky временно отстранили от работы.

ЧЕХ: 200 СУХИХ МАТЧЕЙ

Лондонцы провели на редкость блестящий матч с «Уотфордом». Порадовали все: новички Обамеянг и Мхитарян вспомнили дортмундские времена и ассистировали друг другу, победный мяч забил защитник Мустафи, Езил отдал 50-ю голевую передачу в премьер-лиге, а Чех и вовсе стал героем. Голкипер «Арсенала» во втором тайме впервые с февраля 2011 года отразил пенальти в чемпионате Англии. Занятно, что на тот момент Чех еще играл за «Челси». Ну, а финальный свисток зафиксировал юбилейный, двухсотый сухой матч чешского вратаря в премьер-лиге. Он первым в истории достиг этой отметки.

ПРОРЫВ ФАНАТОВ «ВЕСТ ХЭМА»

«Бернли» раздавил на Олимпийском «Вест Хэм», но в конце матча счет никого не волновал. Все дело в беспокойных болельщиках «молотобойцев». За полчаса на поле выбежали сразу четыре фаната, причем одному удалось ускользнуть от стюардов, но его сбил с ног разозленный капитан «Вест Хэма» Нобл.

А другой зачем-то взял угловой флажок и притащил его к центральному кругу. Когда с газона увели лишних людей, стадион стал кричать: «Увольте руководство! Мы больше не «Вест Хэм». Шум стоял настолько страшный, что футболисты «Бернли» взяли сидящих рядом со скамейкой детей-болельщиков «Вест Хэма» и предоставили им свои места — там было безопаснее.

После этого группа агрессивных фанатов встала со своих мест, подошла к VIP-ложе, где сидели президенты клуба Дэвид Салливан и Дэвид Голд, и стали кричать им непечатные вещи. За несколько минут до конца матча терпение боссов лопнуло, и оба под свист и оскорбления трибун покинули стадион.

30 УДАРОВ И НОЛЬ ГОЛОВ