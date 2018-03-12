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«Манчестер Сити» одолел «Сток Сити» благодаря дублю Давида Сильвы
«Манчестер Сити» расправился со «Сток Сити» в матче 30-го тура английской
«Манчестер Сити» расправился со «Сток Сити» в матче 30-го тура английской
Встреча состоялась на стадионе «Бет365 — Британниа» в
«Горожане» открыли счёт на 10-й минуте — точным ударом отметился полузащитник Давид Сильва.
Во втором тайме испанский футболист удвоил преимущество.
После 30 туров команда Хосепа Гвардиолы продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице АПЛ, набрав 81 очко. «Сток Сити» (27)
|Стоук Сити
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0:2
Первый тайм: 0:1
|Манчестер Сити
|Пол Ламберт
|Хосеп Гвардьола
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Удары (всего)
|17
|0
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|10
|6
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Джон Мосс (Англия)