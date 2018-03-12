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01:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» одолел «Сток Сити» благодаря дублю Давида Сильвы

«Манчестер Сити» расправился со «Сток Сити» в матче 30-го тура английской Премьер-лиги.

Источник: AP 2018

Встреча состоялась на стадионе «Бет365 — Британниа» в Сток-он-Трент и закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

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«Горожане» открыли счёт на 10-й минуте — точным ударом отметился полузащитник Давид Сильва.

Во втором тайме испанский футболист удвоил преимущество.

После 30 туров команда Хосепа Гвардиолы продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице АПЛ, набрав 81 очко. «Сток Сити» (27) по-прежнему остаётся в зоне вылета.

Стоук Сити 0:2
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
12.03.2018, 23:00 основной раунд: 30-й тур Bet365 Stadium
Главные тренеры
Пол Ламберт Хосеп Гвардьола
Голы
21 Давид Сильва (Р. Стерлинг) 10′
21 Давид Сильва (Габриэл Жезус) 50′
Составы
Джек Батленд 1
Мориц Бауэр 2
Костантинос Стафилидис 21
Курт Зума 6
Бруну Мартинс Инди 15
73′ Джо Аллен 4
Баду Ндиай 27
Эрик-Максим Шупо-Мотинг 10
Джердан Шачири 22
63′ Родригес Руис Хесе 11
Питер Крауч 25
88′ Джефф Кэмерон 20
Рамадан Собхи 32
31 Эдерсон
2 Кайл Уокер
35 Александр Зинченко
4 Венсан Компани
30 Николас Отаменди
17 Кевин Де Брейне
21 Давид Сильва
25 Фернандинью
19 Лерой Сане
7 Рахим Стерлинг 85′
20 Бернарду Силва
33 Габриэл Жезус 90′
8 Илкай Гюндоган
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Удары (всего) 17
0 Удары в створ 6
3 Угловые 10
6 Фолы 8
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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