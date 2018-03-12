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«Бетис» на выезде обыграл «Алавес», Морон отличился дважды
В матче 28-го тура чемпионата Испании «Алавес» принимал на своём поле «Бетис».
В матче 28-го тура чемпионата Испании «Алавес» принимал на своём поле «Бетис».
Встреча проходила на стадионе «Мендисорроса» в Витории и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
В составе победителей голы на свой счёт записали Хави Гарсия и Лоренсо Морон, который отметился дублем на 23-й и 78-й минутах. Хозяева смогли ответить голом Рубена Собрино.
«Бетис» (40 очка) располагается на восьмом месте в турнирной таблице Примеры, «Алавес» (31) — на 16-й строчке.
|Абелардо
|Солар Кике Сетьен
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|10
|1
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|2
|18
|Фолы
|17
|5
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде (Испания)