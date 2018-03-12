«Бетис» на выезде обыграл «Алавес», Морон отличился дважды

Встреча проходила на стадионе «Мендисорроса» в Витории и завершилась победой гостей со счётом 3:1.



В составе победителей голы на свой счёт записали Хави Гарсия и Лоренсо Морон, который отметился дублем на 23-й и 78-й минутах. Хозяева смогли ответить голом Рубена Собрино.



«Бетис» (40 очка) располагается на восьмом месте в турнирной таблице Примеры, «Алавес» (31) — на 16-й строчке.