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00:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бетис» на выезде обыграл «Алавес», Морон отличился дважды

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Алавес» принимал на своём поле «Бетис».

Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Мендисорроса» в Витории и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей голы на свой счёт записали Хави Гарсия и Лоренсо Морон, который отметился дублем на 23-й и 78-й минутах. Хозяева смогли ответить голом Рубена Собрино.

«Бетис» (40 очка) располагается на восьмом месте в турнирной таблице Примеры, «Алавес» (31) — на 16-й строчке.

Алавес 1:3
Первый тайм: 0:2
Бетис
12.03.2018, 23:00 основной раунд: 28-й тур Mendizorroza
Главные тренеры
Абелардо Солар Кике Сетьен
Голы
67′ Рубен Собрино (М. Агиррегабирия) 7
33 Лорен Морон 23′
3 Франсиско Фернандес Хави Гарсия 44′
33 Лорен Морон (Р. Будебуз) 78′
Составы
Фернандо Флорес Пачеко 1
Рубен Дуарте 3
50′ Виктор Сиснерос Лагуардия 5
Мартин Агиррегабирия 32
Исла Томас Пина 18
Мануэль Гарсия 19
Рубен Собрино 7
Мунир Эль-Хаддади 24
36′ 80′ Родригу Эли 12
Эрнан Перес 21
76′ Перес Ибаи Гомес 11
Боян Кркич 15
62′ Альфонсо Педраса 17
Хорхе Франко Бурги 14
13 Антонио Адан 50′
15 Марк Бартра
23 Аисса Манди
28 Хуниор Фирпо
3 Франсиско Фернандес Хави Гарсия 70′
6 Фабиан Руис
10 Риад Будебуз
27 Франсис Герреро
8 Виктор Камараса 70′ 68′
20 Кристиан Тельо
33 Лорен Морон 80′
7 Серхио Леон
24 Мартин Рубен Кастро 63′
5 Хорди Амат
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 10
1 Удары в створ 4
6 Угловые 2
18 Фолы 17
5 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Карлос дель Серро Гранде (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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