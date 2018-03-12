«Вердер» дома оказался сильнее «Кёльна»

Источник: Reuters

Встреча проходила на арене «Везерштадион» в Бремене и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Милош Велькович, Милот Рашица и Максимиллиан Эггештайн. Гости сумели ответить лишь одним мячом нападающего Юйа Осако на 53-й минуте.