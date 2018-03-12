Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стали известны подробности смерти Табакова
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Сергей Безруков поделился редким снимком жены и дочки
Минкульт отреагировал на «безобразную выходку» Михаила Ефремова
Дочь Маши Распутиной объявлена в розыск
Текущие события
Футбол. Зарубежный
12.03
Стоук Сити0
Манчестер Сити2
Футбол. Зарубежный
12.03
Алавес1
Бетис3
Футбол. Зарубежный
12.03
Вердер3
Кельн1
Футбол. Премьер-лига
12.03
Урал0
Локомотив М2
Футбол. Еврокубки
22:45
Манчестер Юнайтед
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:45
Рома
Шахтер Д
Все события
Реакция и соболезнования Путина на смерть Табакова
Путин: США нагло обманули Россию
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Клубы из Манчестера вступили в борьбу за Неймара
Россия перед Бразилией: без защиты, но с нападением
Все что тебе нужно знать о Юбере Живанши
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
21Марселу отменил Березину для «Лиона»
8«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
00:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вердер» дома оказался сильнее «Кёльна»

В матче 26-го тура чемпионата Германии «Вердер» принимал на своём поле франкфуртский «Кёльн».

Источник: Reuters

Встреча проходила на арене «Везерштадион» в Бремене и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Милош Велькович, Милот Рашица и Максимиллиан Эггештайн. Гости сумели ответить лишь одним мячом нападающего Юйа Осако на 53-й минуте.

«Вердер» (30 очков) располагается на 13-м месте в турнирной таблице Бундеслиги, «Кёльн» (17) замыкает список и является прямым претендентом на вылет.

Вердер 3:1
Первый тайм: 1:0
Кельн
12.03.2018, 22:30 основной раунд: 26-й тур Weserstadion Platz
Главные тренеры
Флориан Кохфельдт Штефан Рутенбек
Голы
33′ Милош Велькович (З. Юнузович) 13
58′ Милот Рашица (Ф. Кайнц) 11
90′ Максимилиан Эггештайн (З. Юнузович) 35
13 Юя Осако (К. Писарро) 53′
Составы
Иржи Павленка 1
Людвиг Аугустинссон 5
Милош Велькович 13
Никлас Мойсандер 18
Теодор Гебреселассие 23
Томас Делэйни 6
Златко Юнузович 16
Максимилиан Эггештайн 35
83′ Флориан Кайнц 7
Себастьян Лангкамп 15
90′ Макс Крузе 10
Роберт Бауэр 4
67′ Милот Рашица 11
Исак Бельфодиль 29
1 Тимо Хорн
3 Доминик Хайнц 60′
14 Йонас Хектор
22 Хорхе Мере
7 Марсель Риссе
41 Венсан Козьелло
13 Юя Осако
39 Клаудио Писарро
4 Фредерик Серенсен 45′ 44′
20 Салих Озджан 79′
6 Марко Хегер 82′
15 Джон Кордоба
9 Симон Теродде 45′
21 Леонардо Биттенкурт
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 2
7 Угловые 3
15 Фолы 14
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Беньямин Бранд (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Вердер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кельн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чтобы убиться. Трусова уже сейчас прыгает круче Загитовой, но это тупик
"Впечатление, что он всегда пьян". Что в Голландии пишут про Слуцкого
Сезон можно заканчивать. Почему победа «Локо» равна чемпионству
МИД уполномочен заявить. Об атаке на ЧМ-2018
Клубы из Манчестера вступили в борьбу за Неймара
Россия перед Бразилией: без защиты, но с нападением
Главный матч для Моуринью. Месси или Азар? Анонс ЛЧ
«Манчестер Сити» одолел «Сток Сити» благодаря дублю Д. Сильвы
Главный тренер Бразилии выдумал «ритмисту». И это не Неймар
Спорт-Экспресс
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова Вспоминаем смешные и серьезные, трогательные и пронзительные роли великого артиста, навсегда закрепившиеся в истории советского и российского кино
Недвижимость
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Названы самые опасные города мира
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь