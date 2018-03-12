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«Вердер» дома оказался сильнее «Кёльна»
В матче 26-го тура чемпионата Германии «Вердер» принимал на своём поле франкфуртский «Кёльн».
В матче 26-го тура чемпионата Германии «Вердер» принимал на своём поле франкфуртский «Кёльн».
Встреча проходила на арене «Везерштадион» в Бремене и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
В составе победителей отличились Милош Велькович, Милот Рашица и Максимиллиан Эггештайн. Гости сумели ответить лишь одним мячом нападающего Юйа Осако на 53-й минуте.
«Вердер» (30 очков) располагается на 13-м месте в турнирной таблице Бундеслиги, «Кёльн» (17) замыкает список и является прямым претендентом на вылет.
|Флориан Кохфельдт
|Штефан Рутенбек
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|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|2
|7
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Беньямин Бранд (Германия)