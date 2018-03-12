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«Сток Сити» — «Манчестер Сити»: Зинченко и Бауэр сыграют с первых минут
Объявлены стартовые составы «Сток Сити» и «Манчестер Сити» на матч 30-го тура английской
Объявлены стартовые составы «Сток Сити» и «Манчестер Сити» на матч 30-го тура английской
«Сток Сити»: Батлэнд, Бауэр, Стафилидис, Кэмерон, Зума, Мартинс Инди, Аллен, Н’Диайе, Шакири,
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Компани, Отаменди, Зинченко, Фернандиньо, Де Брёйне, Сильва, Стерлинг, Зане, Жезус.
Поединок между «Сток Сити» и «Манчестер Сити» пройдёт на стадионе «Бет365 — Британниа» и начнётся в 23:00 мск.