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12 марта, источник: Чемпионат.com

«Сток Сити» — «Манчестер Сити»: Зинченко и Бауэр сыграют с первых минут

Объявлены стартовые составы «Сток Сити» и «Манчестер Сити» на матч 30-го тура английской Премьер-лиги.

Источник: РИА "Новости"

«Сток Сити»: Батлэнд, Бауэр, Стафилидис, Кэмерон, Зума, Мартинс Инди, Аллен, Н’Диайе, Шакири, Шупо-Мотинг, Хесе.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Компани, Отаменди, Зинченко, Фернандиньо, Де Брёйне, Сильва, Стерлинг, Зане, Жезус.

Поединок между «Сток Сити» и «Манчестер Сити» пройдёт на стадионе «Бет365 — Британниа» и начнётся в 23:00 мск.

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