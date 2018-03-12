Антидопинговое агентство Италии продолжит расследование дела игрока «Лацио» де Врея

Ранее сообщалось, что голландский футболист вызван на антидопинговое слушание в связи с тем, что не подписал необходимые документы после прохождения двух допинг-тестов после матча чемпионата Италии с «Вероной» 19 февраля.

В сообщении агентства, которое приводит Football Italia, отмечается, что соответствующая служба NADO Italia «проведет дальнейшее расследование по делу Стефана де Врея». В материале отмечается, что в понедельник представители агентства провели беседу с защитником.