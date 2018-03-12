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12 марта, источник: Р-Спорт

Антидопинговое агентство Италии продолжит расследование дела игрока «Лацио» де Врея

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Антидопинговое агентство Италии (NADO Italia) продолжит расследование в отношении защитника римского футбольного клуба «Лацио» Стефана де Врея.

Ранее сообщалось, что голландский футболист вызван на антидопинговое слушание в связи с тем, что не подписал необходимые документы после прохождения двух допинг-тестов после матча чемпионата Италии с «Вероной» 19 февраля.

В сообщении агентства, которое приводит Football Italia, отмечается, что соответствующая служба NADO Italia «проведет дальнейшее расследование по делу Стефана де Врея». В материале отмечается, что в понедельник представители агентства провели беседу с защитником.

В текущем сезоне 26-летний игрок сборной Нидерландов провел 34 матча за «Лацио» во всех турнирах, забил четыре гола.

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