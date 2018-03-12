Клубы из Манчестера вступили в борьбу за Неймара

Источник: Reuters

Согласно источнику, бразилец, который намерен покинуть Францию, получил предложения от «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что президент «Пари Сен-Жермен» отправился в Бразилию, чтоб отговорить нападающего от смены клубной прописки. Сообщалось, что игроком активно интересуется мадридский «Реал», который провел переговоры с отцом Неймара.