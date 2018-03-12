Актера заставили показывать билет.
Клубы из Манчестера вступили в борьбу за Неймара
Как сообщает Diario Gol, форвард «ПСЖ» Неймар может оказаться в английской
Как сообщает Diario Gol, форвард «ПСЖ» Неймар может оказаться в английской
Согласно источнику, бразилец, который намерен покинуть Францию, получил предложения от «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что президент «Пари Сен-Жермен» отправился в Бразилию, чтоб отговорить нападающего от смены клубной прописки. Сообщалось, что игроком активно интересуется мадридский «Реал», который провел переговоры с отцом Неймара.
По данным СМИ, форвард недоволен уровнем чемпионата Франции и намерен вернуться в Испанию, где он защищал цвета «Барселоны» и был продан за 222 млн евро в «ПСЖ».