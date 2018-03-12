Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Егор Крид выгнал беременную участницу из шоу «Холостяк»
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Сергей Безруков поделился редким снимком жены и дочки
До и после: новая жизнь «убитых» квартир
Бриджит Макрон в Индии надела короткое контрастное платье
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Стоук Сити0
Манчестер Сити2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Алавес1
Бетис2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вердер3
Кельн1
Футбол. Премьер-лига
12.03
Урал0
Локомотив М2
Футбол. Еврокубки
22:45
Манчестер Юнайтед
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:45
Рома
Шахтер Д
Все события
Стали известны подробности смерти Табакова
Путин: США нагло обманули Россию
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Сезон можно заканчивать. Почему победа «Локо» равна чемпионству
МИД уполномочен заявить. Об атаке на ЧМ-2018
Бриджит Макрон в Индии надела короткое контрастное платье
В шляпках и одинаковых туфлях: новый выход Миддлтон и Маркл
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
24«Спартак» вновь не смог забить ЦСКА в матче плей-офф КХЛ
21Марселу отменил Березину для «Лиона»
12 марта, источник: Советский спорт

Клубы из Манчестера вступили в борьбу за Неймара

​Как сообщает Diario Gol, форвард «ПСЖ» Неймар может оказаться в английской премьер-лиге.

Источник: Reuters

Согласно источнику, бразилец, который намерен покинуть Францию, получил предложения от «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Читайте также
СМИ: Неймар попросил отца начать вести переговоры с «Реалом»

Ранее сообщалось, что президент «Пари Сен-Жермен» отправился в Бразилию, чтоб отговорить нападающего от смены клубной прописки. Сообщалось, что игроком активно интересуется мадридский «Реал», который провел переговоры с отцом Неймара.

По данным СМИ, форвард недоволен уровнем чемпионата Франции и намерен вернуться в Испанию, где он защищал цвета «Барселоны» и был продан за 222 млн евро в «ПСЖ».

Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Смогли повторить: российские болельщики сравнили хоккейный финал с победой в войне
Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу
Сезон можно заканчивать. Почему победа «Локо» равна чемпионству
МИД уполномочен заявить. Об атаке на ЧМ-2018
Россия перед Бразилией: без защиты, но с нападением
Главный тренер Бразилии выдумал «ритмисту». И это не Неймар
«Сток Сити» — «Манчестер Сити»: Зинченко и Бауэр сыграют с первых минут
Каррагера отстранили от работы на ТВ из-за плевка в девочку
Новости
Авто
Toyota или китайский внедорожник? Битва началась А мы проводим очередной сравнительный тест. Да какой – чистокровный японец против… китайца!
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
От кота до президента: 12 незабываемых ролей Олега Табакова Вспоминаем смешные и серьезные, трогательные и пронзительные роли великого артиста, навсегда закрепившиеся в истории советского и российского кино
Недвижимость
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Названы самые опасные города мира
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь