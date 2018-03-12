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21:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Моуринью увидел в очередном оппоненте худшего тренера в истории

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что наставник «Кристал Пэлас» Франк Де Бур — худший тренер в истории чемпионата Англии. Слова специалиста приводит Daily Mail.

Источник: Reuters

Тренеры вступили в заочную перепалку из-за нападающего Маркуса Рэшфорда. По мнению Де Бура, Моуринью не дает 20-летнему форварду прогрессировать, не ставя его в основной состав.

«Я тут прочитал, что сказал худший тренер в истории Премьер-лиги — Франк Де Бур. Он не знает, что хорошо для Рэшфорда. У нападающего есть тренер, для которого самая важная вещь, — побеждать. Если бы Маркуса тренировал Франк, то он бы научился только проигрывать», — заявил португалец.

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Ведомый Моуринью «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 13 очков. «Кристал Пэлас» расположился на 18-й строчке.

В январе у Моуринью возник конфликт с тренером «Челси» Антонио Конте. Итальянец назвал своего оппонента человечишкой в ответ на сравнение с клоуном из-за своего поведения во время матчей. Португалец же отметил, что для него «забавно наблюдать, как твои оппоненты начинают вести себя как жертвы, хотя ими не являются».

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