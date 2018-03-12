Моуринью увидел в очередном оппоненте худшего тренера в истории
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что наставник «Кристал Пэлас» Франк Де Бур — худший тренер в истории чемпионата Англии. Слова специалиста приводит Daily Mail.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что наставник «Кристал Пэлас» Франк Де Бур — худший тренер в истории чемпионата Англии. Слова специалиста приводит Daily Mail.
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«Я тут прочитал, что сказал худший тренер в истории
Ведомый Моуринью «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 13 очков. «Кристал Пэлас» расположился на 18-й строчке.
В январе у Моуринью возник конфликт с тренером «Челси» Антонио Конте. Итальянец назвал своего оппонента человечишкой в ответ на сравнение с клоуном