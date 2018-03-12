«Кризис вот-вот закончится». Когда «Актобе» рассчитается с долгами

О таком печальном положении в одном из интервью рассказал гендиректор «Актобе» Самат Смаков.

Самат Смаков, генеральный директор футбольного клуба «Актобе»:

— Если не найдем спонсоров, то город может остаться без футбольного клуба «Актобе» — он может быть объявлен банкротом. Конечно, этого не хочется, я очень не хочу допустить этого. Но таковы законы, тем более клуб стоит на приватизации. А кто захочет выкупать клуб с долгами? Если ситуация не изменится, клуб будет объявлен банкротом.

Актюбинский клуб увяз в многомиллионных долгах, которые тянутся еще с 2014 года. Как рассказали в управлении облспорта, речь идет почти о 600 миллионах тенге. Причем задолжал клуб не только по зарплате футболистам, но и поставщикам за различные услуги.

Некоторые экс-игроки «Актобе», устав ждать деньги, даже пожаловались в Международную федерацию футбола. И уже УЕФА вынесла запрет на регистрацию игроков. И теперь «Актобе» вынужден выступать только молодежным составом. Между тем чиновники от спорта уверяют, что кризис вот-вот закончится, обещают сохранить клуб и в полном объеме рассчитаться с долгами.

Сара Амангельдиева, пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Актюбинской области: