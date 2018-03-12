«Кризис вот-вот закончится». Когда «Актобе» рассчитается с долгами
Актобе может остаться без футбольного клуба. Местная команда на грани банкротства. Ее руководству приходится выпрашивать деньги у спонсоров, сообщает телеканал КТК.
Актобе может остаться без футбольного клуба. Местная команда на грани банкротства. Ее руководству приходится выпрашивать деньги у спонсоров, сообщает телеканал КТК.
О таком печальном положении в одном из интервью рассказал гендиректор «Актобе» Самат Смаков.
Самат Смаков, генеральный директор футбольного клуба «Актобе»:
— Если не найдем спонсоров, то город может остаться без футбольного клуба «Актобе» — он может быть объявлен банкротом. Конечно, этого не хочется, я очень не хочу допустить этого. Но таковы законы, тем более клуб стоит на приватизации. А кто захочет выкупать клуб с долгами? Если ситуация не изменится, клуб будет объявлен банкротом.
Актюбинский клуб увяз в многомиллионных долгах, которые тянутся еще с 2014 года. Как рассказали в управлении облспорта, речь идет почти о 600 миллионах тенге. Причем задолжал клуб не только по зарплате футболистам, но и поставщикам за различные услуги.
Некоторые
Сара Амангельдиева,
— Некоторые договоры с футболистами заключили в долларах. Поэтому мы признаем, что есть долги. Но сейчас идет суд. После окончания мы рассчитаемся со всеми.