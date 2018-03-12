Каррагера отстранили от работы на Sky Sports из-за плевка в девочку

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Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер приостановил своё сотрудничество со Sky Sports после того как на выходных плюнул в лицо болельщице «Манчестер Юнайтед.».

Футболист оправдывается, называет свой поступок «моментом безумия» и сожалеет. Он говорит, что это самая большая ошибка в его спортивной карьере, теперь хочет извиниться перед семьей лично.

Плевок Каррагера в девочку заснял на видео и выложил в интернет её отец, который вёл машину.

Сам бывший футболист говорит, что его провоцировали, дразнили результатом матча, в котором «Ливерпуль» проиграл «МЮ».

В Sky Sports заявили, что никак не ожидали такого поведения от своего сотрудника.