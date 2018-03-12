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19:35 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Каррагера отстранили от работы на Sky Sports из-за плевка в девочку

Футболист и канал приостановили сотрудничество.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер приостановил своё сотрудничество со Sky Sports после того как на выходных плюнул в лицо болельщице «Манчестер Юнайтед.».

Футболист оправдывается, называет свой поступок «моментом безумия» и сожалеет. Он говорит, что это самая большая ошибка в его спортивной карьере, теперь хочет извиниться перед семьей лично.

Плевок Каррагера в девочку заснял на видео и выложил в интернет её отец, который вёл машину.

Сам бывший футболист говорит, что его провоцировали, дразнили результатом матча, в котором «Ливерпуль» проиграл «МЮ».

В Sky Sports заявили, что никак не ожидали такого поведения от своего сотрудника.

В социальных сетях Каррагера уже осудили многие известные спортсмены. В том числе и бывшие звезды «Ливерпуля». Бартон назвал поступок «абсолютным безумием».

Манчестер Юнайтед 2:1
Первый тайм: 2:0
Ливерпуль
10.03.2018, 15:30 Зрители: 74855 основной раунд: 30-й тур Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Юрген Клопп
Голы
14′ Маркус Рэшфорд (Р. Лукаку) 19
24′ Маркус Рэшфорд 19
3 Эрик Байи 66′
Составы
Давид де Хеа 1
89′ Антонио Валенсия 25
Эшли Янг 18
Эрик Байи 3
Крис Смоллинг 12
Ромелу Лукаку 9
Неманья Матич 31
Скотт Мактоминэй 39
89′ Хуан Мануэль Мата 8
Джесси Лингард 14
27′ 70′ Маркус Рэшфорд 19
Маруан Феллаини 27
90′ Алексис Санчес 7
Маттео Дармиан 36
1 Лорис Кариус
4 Виргил ван Дейк
6 Деян Ловрен
7 Джеймс Милнер
23 Эмре Джан
9 Роберту Фирмину
11 Мохамед Салах
19 Садио Мане
66 Трент Александр-Арнолд 80′
5 Джорджиньо Вайналдум
26 Эндрю Робертсон 84′
29 Доминик Соланке
21 Алекс Окслейд-Чемберлен 62′ 35′
20 Адам Лаллана
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 14
2 Удары в створ 2
1 Угловые 13
10 Фолы 16
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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