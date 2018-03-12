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18:46 (мск), источник: Газета.Ру

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кэррик объявил о завершении карьеры по окончании сезона

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона.

Источник: AP 2018

Об этом сообщает RT.

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«Приходит время, когда тело говорит тебе, что пора прекращать играть. Это то, что нужно принять», — заявил спортсмен.

Кэррик выступает за клуб с 2006 года. На счету англичанина 314 матчей, в которых он забил 17 мячей.

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