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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кэррик объявил о завершении карьеры по окончании сезона
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона.
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона.
Об этом сообщает RT.
«Приходит время, когда тело говорит тебе, что пора прекращать играть. Это то, что нужно принять», — заявил спортсмен.
Кэррик выступает за клуб с 2006 года. На счету англичанина 314 матчей, в которых он забил 17 мячей.