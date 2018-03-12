«Вест Хэму» грозит проведение оставшихся домашних игр чемпионата Англии без зрителей

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Встреча «Вест Хэм» — «Бёрнли» прошла в Лондоне 10 марта и завершилась поражением хозяев со счетом 0:3. Во время матча фанаты «Вест Хэма» несколько раз выбегали на поле, а большая группа болельщиков пыталась прорваться к VIP-ложе стадиона, чтобы выразить протест против владельцев клуба.

По информации Sky Sports, дисциплинарная инстанция Футбольной ассоциации Англии (FA) начала расследование в отношении «Вест Хэма», и если экспертная комиссия из трех человек признает клуб виновным в этих инцидентах, лондонцам грозит наказание вплоть до проведения оставшихся домашних матчей без зрителей.