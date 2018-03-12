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17:28 (мск), источник: БЕЛТА

Лицензии на участие в высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу получили 12 клубов, включая минское «Торпедо» из 1 лиги

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лицензии на участие в высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу получили 12 клубов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации футбола.

Сегодня в Доме футбола состоялось заседание комитета по клубному лицензированию, на котором были рассмотрены заявки команд на лицензии участия в сильнейшем дивизионе сезона 2018 года. Комитет принял решение о выдаче разрешений следующим футбольным клубам: БАТЭ (Борисов), «Витебск», «Гомель», «Динамо-Брест», «Динамо-Минск», «Ислочь» (Минский район), «Луч» (Минск), «Минск», «Неман» (Гродно), «Смолевичи», «Торпедо-Минск», «Шахтер» (Солигорск).

Рассмотрение заявок могилевского «Днепра», «Городеи», «Слуцка» и «Торпедо-БелАЗ» перенесено на 14 марта в связи с проведением в период с 12 по 14 марта 2018 года аттестации тренеров данных футбольных клубов для продления срока действия тренерских лицензий УЕФА.

Как отметили в Белорусской федерации футбола, о клубе «Крумкачы» будет сделано отдельное официальное заявление.

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