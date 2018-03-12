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16:45 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Суарес забил уже всем клубам в Примере

На сайте «Барселоны» показали инфографику.

Форвард каталонского суперклуба Луис Суарес теперь забивал уже всем командам чемпионата Испании.

Он оставлял свой автограф в воротах уже 25 клубов. Всех, с которыми играл после своего прихода в «Барселону».

Источник: ФК "Барселона"

Больше всего Суарес забил «Бетису» — 9 мячей. По 8 раз он забивал «Депортиво» и «Спортингу».

Дольше всех перед уругвайцем держалась «Малага», но теперь пала и она.

Луис играет в «Барселоне» четвертый сезон.

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