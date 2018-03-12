Суарес забил уже всем клубам в Примере

Форвард каталонского суперклуба Луис Суарес теперь забивал уже всем командам чемпионата Испании. Он оставлял свой автограф в воротах уже 25 клубов. Всех, с которыми играл после своего прихода в «Барселону».

Больше всего Суарес забил «Бетису» — 9 мячей. По 8 раз он забивал «Депортиво» и «Спортингу».



Дольше всех перед уругвайцем держалась «Малага», но теперь пала и она.



Луис играет в «Барселоне» четвертый сезон.