Слуцкий — в «Витессе». Российский тренер снова выбрал заграницу

Источник: Спорт-Экспресс

УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДА

Соглашение между Леонидом Слуцким и «Витессом» будет рассчитано на два года и вступит в силу со следующего сезона. Пока же команду будет тренировать Френк Фрэзер, под руководством которого она сейчас занимает шестое место в чемпионате Голландии. Контракт Фрэзера с арнемским клубом рассчитан до завершения нынешнего сезона, соответственно его уход не обременит «Витесс» какими-либо обязательствами.

Помощником Слуцкого в его новой команде будет Олег Яровинский, с которым он работал и в «Халле», и в ЦСКА, и в «Крыльях Советов», и в «Москве».

Впервые о том, что Слуцкий может возглавить «Витесс», голландские СМИ заговорили в конце ноября — начале декабря 2016 года, после того, как стало известно, что тренер уйдет из ЦСКА. Однако специалист уехал в Англию, где принял «Халл», который покинул в декабре 2017-го. 28 января этого года Слуцкий был замечен на матче Кубка Англии «Челси» — «Ньюкасл», сидящим на трибуне рядом с руководителями «Витесса» — генеральным директором Йостом де Витом и техническим директором Марком ван Хинтумом.

ЧТО СКАЗАЛИ В «ВИТЕССЕ»

Ван Хинтум сегодня не поскупился на комплименты в адрес 46-летнего российского тренера.

«Леонид известен тактической изобретательностью, вниманием к деталям и четкими пониманием того, каким должен быть стиль игры. Его приезд — возможность для “Витесса” выйти на новый уровень. Я рад, что человек с такими качествами будет работать в нашем клубе. Он обладает богатым международным опытом — в частности, был главным тренером сборной», — сказал ван Хинтум оициальному сайту «Витесса».

«Эти качества были для нас приоритетными в поиске, они куда важнее национальности», — подчеркнул он.

КТО УПРАВЛЯЕТ АРНЕМСКИМ КЛУБОМ

Владельцем «Витесса» является российский бизнесмен Александр Чигиринский, в нулевых входивший в топ-100 богатейших людей РФ. Он приобрел клуб в 2013 году у бывшего советского футболиста Мераба Жордании.

По данным голландских СМИ, к руководству «Витессом» причастен хороший знакомый Слуцкого — Роман Абрамович. В 2010 году, когда в «Витесс» пришел Жордания, появилась информация, что Абрамович — истинный владелец клуба. Грузин это не подтверждал, но при этом дружбу с хозяином «Челси» не скрывал. Неформальное сотрудничество между арнемской и лондонской командами действительно существует — более 20 игроков синих побывало в «Витессе» в аренде, например, серб Неманья Матич, сейчас выступающий за «Манчестер Юнайтед».

ЧЕГО ДОБИЛСЯ «ВИТЕСС»

Желто-черные находятся в высшем голландском дивизионе непрерывно начиная с 1990 года. Выше третьего места, однако, не поднимались. Если говорить о последних трех чемпионатах, то в сезоне-2014/15 «Витесс» занял пятое место, в сезоне-2015/16 — девятое, а в сезоне-2016/17, в котором взял национальный Кубок, — снова пятое. В нынешнем первенстве, как уже было сказано выше, арнемцы идут на шестой строчке.

По оценке transfermarkt.de, общая стоимость игроков основы «Витесса» составляет 27,3 миллиона евро. Для сравнения: состав ЦСКА, где долгое время работал Слуцкий, оценивается в 101,68 миллиона, а «Халла» — 65,3 миллиона.