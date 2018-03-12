Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Основатель «Современника» и отец «Табакерки»: как умер Табаков
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Людмила Петрановская: «Учитель может пресечь травлю за 3 дня»
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Жена Бориса Грачевского контролирует его бюджет и рацион
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Урал0
Локомотив М2
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Кельн
Футбол. Зарубежный
23:00
Стоук Сити
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Бетис
Футбол. Зарубежный
11.03
Интер0
Наполи0
Футбол. Зарубежный
11.03
Тулуза1
Марсель2
Все события
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Удручающая статистика Манчини в России и Турции
Леонид Слуцкий подписал контракт с голландским «Витессом»
Все что тебе нужно знать о Юбере Живанши
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
24«Спартак» вновь не смог забить ЦСКА в матче плей-офф КХЛ
33Снежное дерби: «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
16:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Слуцкий — в «Витессе». Российский тренер снова выбрал заграницу

Голландский клуб официально объявил о достижении договоренности с бывшим главным тренером ЦСКА и сборной России.

Источник: Спорт-Экспресс

УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДА

Соглашение между Леонидом Слуцким и «Витессом» будет рассчитано на два года и вступит в силу со следующего сезона. Пока же команду будет тренировать Френк Фрэзер, под руководством которого она сейчас занимает шестое место в чемпионате Голландии. Контракт Фрэзера с арнемским клубом рассчитан до завершения нынешнего сезона, соответственно его уход не обременит «Витесс» какими-либо обязательствами.

Помощником Слуцкого в его новой команде будет Олег Яровинский, с которым он работал и в «Халле», и в ЦСКА, и в «Крыльях Советов», и в «Москве».

Впервые о том, что Слуцкий может возглавить «Витесс», голландские СМИ заговорили в конце ноября — начале декабря 2016 года, после того, как стало известно, что тренер уйдет из ЦСКА. Однако специалист уехал в Англию, где принял «Халл», который покинул в декабре 2017-го. 28 января этого года Слуцкий был замечен на матче Кубка Англии «Челси» — «Ньюкасл», сидящим на трибуне рядом с руководителями «Витесса» — генеральным директором Йостом де Витом и техническим директором Марком ван Хинтумом.

ЧТО СКАЗАЛИ В «ВИТЕССЕ»

Ван Хинтум сегодня не поскупился на комплименты в адрес 46-летнего российского тренера.

«Леонид известен тактической изобретательностью, вниманием к деталям и четкими пониманием того, каким должен быть стиль игры. Его приезд — возможность для “Витесса” выйти на новый уровень. Я рад, что человек с такими качествами будет работать в нашем клубе. Он обладает богатым международным опытом — в частности, был главным тренером сборной», — сказал ван Хинтум оициальному сайту «Витесса».

«Эти качества были для нас приоритетными в поиске, они куда важнее национальности», — подчеркнул он.

КТО УПРАВЛЯЕТ АРНЕМСКИМ КЛУБОМ

Владельцем «Витесса» является российский бизнесмен Александр Чигиринский, в нулевых входивший в топ-100 богатейших людей РФ. Он приобрел клуб в 2013 году у бывшего советского футболиста Мераба Жордании.

По данным голландских СМИ, к руководству «Витессом» причастен хороший знакомый Слуцкого — Роман Абрамович. В 2010 году, когда в «Витесс» пришел Жордания, появилась информация, что Абрамович — истинный владелец клуба. Грузин это не подтверждал, но при этом дружбу с хозяином «Челси» не скрывал. Неформальное сотрудничество между арнемской и лондонской командами действительно существует — более 20 игроков синих побывало в «Витессе» в аренде, например, серб Неманья Матич, сейчас выступающий за «Манчестер Юнайтед».

ЧЕГО ДОБИЛСЯ «ВИТЕСС»

Желто-черные находятся в высшем голландском дивизионе непрерывно начиная с 1990 года. Выше третьего места, однако, не поднимались. Если говорить о последних трех чемпионатах, то в сезоне-2014/15 «Витесс» занял пятое место, в сезоне-2015/16 — девятое, а в сезоне-2016/17, в котором взял национальный Кубок, — снова пятое. В нынешнем первенстве, как уже было сказано выше, арнемцы идут на шестой строчке.

По оценке transfermarkt.de, общая стоимость игроков основы «Витесса» составляет 27,3 миллиона евро. Для сравнения: состав ЦСКА, где долгое время работал Слуцкий, оценивается в 101,68 миллиона, а «Халла» — 65,3 миллиона.

В «Витессе» есть и российский футболист — защитник Вячеслав Караваев, хорошо известный Слуцкому по ЦСКА. За голландскую команду экс-армеец на данный момент провел четыре матча. Недавно был в «Витессе» и другой российский игрок — нападающий Аршак Корян, летом 2017-го вернувшийся в «Локомотив».

Витесс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Олимпийцы продают машины. И правильно делают
Удручающая статистика Манчини в России и Турции
Блаттер: Англия не умеет проигрывать. В России будут все сборные
Опубликован состав сборной России на игры с Бразилией и Францией
Возрождение Малышко: дальше от сборной — лучше результат?
«Урал» и «Локомотив» назвали составы на матч 22-го тура РФПЛ
Черчесов: Вызов поможет Габулову вернуться в состав «Брюгге»
Новости

Умер Олег Табаков

Народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова и «Табакерки» скончался на 83-м году жизни после продолжительной болезни
Авто
Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого» Популярный телепроект канала подарил народному артисту и его детям собственный мини-«Диснейленд» и домашний театр
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В США роботы вытесняют риэлторов
Названо число пустующих квартир в Москве
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь