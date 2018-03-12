Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Основатель «Современника» и отец «Табакерки»: как умер Табаков
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Путин рассказал, что обсуждает с дочерьми
Математик определил срок начала Третьей мировой войны
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Урал0
Локомотив М2
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Кельн
Футбол. Зарубежный
23:00
Стоук Сити
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Бетис
Футбол. Зарубежный
11.03
Интер0
Наполи0
Футбол. Зарубежный
11.03
Тулуза1
Марсель2
Все события
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Удручающая статистика Манчини в России и Турции
Леонид Слуцкий подписал контракт с голландским «Витессом»
Все что тебе нужно знать о Юбере Живанши
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
До и после: новая жизнь «убитых» квартир
Фоторепортажи
24«Спартак» вновь не смог забить ЦСКА в матче плей-офф КХЛ
33Снежное дерби: «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
16:03 (мск), источник: Р-Спорт

Чемпионат Греции приостановлен после инцидента с владельцем ПАОКа Саввиди

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Проведение чемпионата Греции по футболу приостановлено после инцидента в матче ПАОКа и АЕКа, заявил заместитель министра по делам спорта Георгиос Василиадис.

Источник: AFP 2018

«Мы решили приостановить чемпионат. Матчи не возобновятся, пока не будут установлены новые рамки закона, согласованные со всеми сторонами», — цитирует Василиадиса агентство Франс Пресс.

Читайте также
Кошмар в Салониках! Матч прерван, Саввиди выбежал на поле с оружием. Видео

Встреча ПАОКа и АЕКа состоялась в воскресенье в Салониках. ПАОК открыл счет на последних минутах, но судья не засчитал гол, поскольку решил, что один из футболистов находился в положении «вне игры». Возмущенные болельщики ПАОКа и владелец клуба российский бизнесмен Иван Саввиди выбежали на поле, протестуя против решения судьи, который в итоге засчитал гол. При этом многие греческие издания написали, что «вооруженный Саввиди выбежал на поле и угрожал судье», опубликовав фотографии бизнесмена с пистолетом в кобуре на поясе.

Пресс-служба Саввиди опровергла сообщения о том, что он угрожал кому-либо во время матча с АЕКом. По сообщениям СМИ, греческая полиция выдала ордер на арест Саввиди за выход на поле во время игры.

На данный момент АЕК является лидером чемпионата Греции — в активе столичного клуба 54 очка. ПАОК занимает второе место (52 очка).

Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Продать во благо: как и почему олимпийцы избавляются от подаренных авто
Загитова пообещала дать мастер-класс Путину
Удручающая статистика Манчини в России и Турции
Леонид Слуцкий подписал контракт с голландским «Витессом»
Блаттер: Англия не умеет проигрывать. В России будут все сборные
Опубликован состав сборной России на игры с Бразилией и Францией
Возрождение Малышко: дальше от сборной — лучше результат?
«Урал» и «Локомотив» назвали составы на матч 22-го тура РФПЛ
Черчесов: Вызов поможет Габулову вернуться в состав «Брюгге»
Новости

Умер Олег Табаков

Народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова и «Табакерки» скончался на 83-м году жизни после продолжительной болезни
Авто
Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого» Популярный телепроект канала подарил народному артисту и его детям собственный мини-«Диснейленд» и домашний театр
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь