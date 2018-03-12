Обамеянг поддержал Венгера
Летом будет решаться судьба французского тренера в «Арсенале».
Летом будет решаться судьба французского тренера в «Арсенале».
Новичок лондонского клуба
В «Арсенале» сейчас в очередной раз идут разговоры о том, оставлять ли французского специалиста тренером команды после конца сезона.
Нападающий говорит, что рад так быстро отблагодарить тренера доверием. Он считает, что именно
«Я здесь
Обамеянг зимой перешел в «Арсенал» из «Боруссии» за 56 миллионов фунтов. В этом сезоне он может играть только в чемпионате Англии, потому что уже заигран в еврокубках за свой прошлый клуб.
Форвард очень переживает, что может играть не во всех играх, но говорит, что со всем справится.