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14:21 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Обамеянг поддержал Венгера

Летом будет решаться судьба французского тренера в «Арсенале».

Источник: Reuters

Новичок лондонского клуба Пьер-Эмерик Обамеянг благодарен и доверяет Арсену Венгеру.

В «Арсенале» сейчас в очередной раз идут разговоры о том, оставлять ли французского специалиста тренером команды после конца сезона.

Нападающий говорит, что рад так быстро отблагодарить тренера доверием. Он считает, что именно из-за Венгера оказался в «Арсенале» и счастлив играть под его руководством.

«Я здесь из-за Венгера. Он был во мне заинтересован, и я счастлив играть ради него», — заявил футболист.

Обамеянг зимой перешел в «Арсенал» из «Боруссии» за 56 миллионов фунтов. В этом сезоне он может играть только в чемпионате Англии, потому что уже заигран в еврокубках за свой прошлый клуб.

Форвард очень переживает, что может играть не во всех играх, но говорит, что со всем справится.

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