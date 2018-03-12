Обамеянг поддержал Венгера

Новичок лондонского клуба Пьер-Эмерик Обамеянг благодарен и доверяет Арсену Венгеру. В «Арсенале» сейчас в очередной раз идут разговоры о том, оставлять ли французского специалиста тренером команды после конца сезона. Нападающий говорит, что рад так быстро отблагодарить тренера доверием. Он считает, что именно из-за Венгера оказался в «Арсенале» и счастлив играть под его руководством.

«Я здесь из-за Венгера. Он был во мне заинтересован, и я счастлив играть ради него», — заявил футболист.



Обамеянг зимой перешел в «Арсенал» из «Боруссии» за 56 миллионов фунтов. В этом сезоне он может играть только в чемпионате Англии, потому что уже заигран в еврокубках за свой прошлый клуб.



Форвард очень переживает, что может играть не во всех играх, но говорит, что со всем справится.