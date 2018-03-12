В Греции вступились за прервавшего матч вооруженного российского бизнесмена

Да, он выбежал на поле. Да, это нарушение правил. Но там сложилась провокационная футбольная ситуация. Сначала засчитали гол, потом не засчитали, нужно знать историю греческого футбола.

«Но говорить о том, что российский бизнесмен угрожал оружием тренеру или еще кому-то, это не соответствует действительности», — отметил представитель греческого клуба.

Инцидент произошел 11 марта. Саввиди выбежал на поле после того, как на 90-й минуте судья встречи Гиоргос Коминос не засчитал гол его команды, усмотрев в эпизоде с взятием ворот положение вне игры. Сообщается, что россиянин имел при себе оружие и угрожал судье. Охрана сумела вмешаться и оттащила предпринимателя от Коминоса, который решил завершить встречу.