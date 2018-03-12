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13:59 (мск), источник: Lenta.Ru

В Греции вступились за прервавшего матч вооруженного российского бизнесмена

В пресс-службе греческого клуба ПАОК прокомментировали поведение его владельца — российского бизнесмена Ивана Саввиди, выбежавшего на поле в матче своей команды против АЕКа. Представитель клуба отрицает вину Саввиди, заявив, что россиянин не угрожал оружием никому из присутствующих на поле.

Источник: AP 2018
Да, он выбежал на поле. Да, это нарушение правил. Но там сложилась провокационная футбольная ситуация. Сначала засчитали гол, потом не засчитали, нужно знать историю греческого футбола.
ПАОК

«Но говорить о том, что российский бизнесмен угрожал оружием тренеру или еще кому-то, это не соответствует действительности», — отметил представитель греческого клуба.

Инцидент произошел 11 марта. Саввиди выбежал на поле после того, как на 90-й минуте судья встречи Гиоргос Коминос не засчитал гол его команды, усмотрев в эпизоде с взятием ворот положение вне игры. Сообщается, что россиянин имел при себе оружие и угрожал судье. Охрана сумела вмешаться и оттащила предпринимателя от Коминоса, который решил завершить встречу.

После 25 матчей чемпионата Греции в активе лидера турнира афинского АЕК 55 очков. ПАОК идет на третьем месте с 50 очками.

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