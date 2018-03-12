В Греции вступились за прервавшего матч вооруженного российского бизнесмена
В
В
Да, он выбежал на поле. Да, это нарушение правил. Но там сложилась провокационная футбольная ситуация. Сначала засчитали гол, потом не засчитали, нужно знать историю греческого футбола.
«Но говорить о том, что российский бизнесмен угрожал оружием тренеру или еще
Инцидент произошел 11 марта. Саввиди выбежал на поле после того, как на 90-й минуте судья встречи Гиоргос Коминос не засчитал гол его команды, усмотрев в эпизоде с взятием ворот положение вне игры. Сообщается, что россиянин имел при себе оружие и угрожал судье. Охрана сумела вмешаться и оттащила предпринимателя от Коминоса, который решил завершить встречу.
После 25 матчей чемпионата Греции в активе лидера турнира афинского АЕК 55 очков. ПАОК идет на третьем месте с 50 очками.