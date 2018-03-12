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13:26 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Нани подрался с болельщиками в самолете

Португальца с болельщиками разнимал персонал.

Источник: AFP 2018

Когда игроки и тренеры «Лацио» летели домой после выездной ничьей 2:2 с «Кальяри», в салоне самолета полузащитник римского клуба Нани подрался с болельщиками.

Несколько фанатов добирались в Рим одним самолетом с командой, увидели там Нани и решили высказать ему все, что думают о его игре.

Закончилось тем, что вылет пришлось на 20 минут задержать, потому как португалец бросился на болельщиков с кулаками.

Драчунов разнимали семь человек, включая членов экипажа самолета. А одного из фанатов пришлось пересаживать на другое место, чтоб они с Нани сидели подальше друг от друга. Потом буйного болельщика не выпускали с места, пока все футболисты «Лацио» уже не дошли до терминала.

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