Нани подрался с болельщиками в самолете

Когда игроки и тренеры «Лацио» летели домой после выездной ничьей 2:2 с «Кальяри», в салоне самолета полузащитник римского клуба Нани подрался с болельщиками.



Несколько фанатов добирались в Рим одним самолетом с командой, увидели там Нани и решили высказать ему все, что думают о его игре.



Закончилось тем, что вылет пришлось на 20 минут задержать, потому как португалец бросился на болельщиков с кулаками.



Драчунов разнимали семь человек, включая членов экипажа самолета. А одного из фанатов пришлось пересаживать на другое место, чтоб они с Нани сидели подальше друг от друга. Потом буйного болельщика не выпускали с места, пока все футболисты «Лацио» уже не дошли до терминала.