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В Норвегии прервали матч, чтоб убрать снег
Снег чистили трактором.
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Снег чистили трактором.
Матч Чемпионата Норвегии остановили на несколько для того, чтобы убрать снег.
Игра между «Лиллестремом» и «Буде-Глимтом» возобновилась, когда по полю просто несколько раз проехался зеленый трактор и все почистил.
Перед матчем снегопад в Нурланне прогнозировали с вероятностью в 40%.
Хороший пример для российского чемпионата.