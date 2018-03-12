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13:10 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

В Норвегии прервали матч, чтоб убрать снег

Снег чистили трактором.

Матч Чемпионата Норвегии остановили на несколько для того, чтобы убрать снег.

Игра между «Лиллестремом» и «Буде-Глимтом» возобновилась, когда по полю просто несколько раз проехался зеленый трактор и все почистил.

Во время загрузки произошла ошибка.

Перед матчем снегопад в Нурланне прогнозировали с вероятностью в 40%.

Хороший пример для российского чемпионата.

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