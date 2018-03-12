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12:31 (мск)

Каррагер извинился за плевок в девочку

Бывший футболист вспылил после поражение «Ливерпуля».

Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер извиняется перед девочкой, которую оплевал после проигрыша его бывшей команды «Манчестер Юнайтед».

Юная болельщица сидела на месте пассажира, а ее отец рулил и пытался говорить с Каррагером о прошедшей игре.

В конце видео девочка говорит, что слюна попала ей на лицо.

Теперь Каррагер пишет в Твитере, что уже звонил и извинялся за свой поступок. Но также говорит, что болельщики «Манчестера» несколько раз догоняли его по трассе и провоцировали специально.

Во время загрузки произошла ошибка.

За такое поведение Каррагера могут уволить со Sky Sports, где бывший футболист сейчас работает.

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