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Каррагер извинился за плевок в девочку
Бывший футболист вспылил после поражение «Ливерпуля».
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Бывший футболист вспылил после поражение «Ливерпуля».
Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер извиняется перед девочкой, которую оплевал после проигрыша его бывшей команды «Манчестер Юнайтед».
Юная болельщица сидела на месте пассажира, а ее отец рулил и пытался говорить с Каррагером о прошедшей игре.
В конце видео девочка говорит, что слюна попала ей на лицо.
Теперь Каррагер пишет в Твитере, что уже звонил и извинялся за свой поступок. Но также говорит, что болельщики «Манчестера» несколько раз догоняли его по трассе и провоцировали специально.
За такое поведение Каррагера могут уволить со Sky Sports, где бывший футболист сейчас работает.