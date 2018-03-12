Каррагер извинился за плевок в девочку

Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер извиняется перед девочкой, которую оплевал после проигрыша его бывшей команды «Манчестер Юнайтед».



Юная болельщица сидела на месте пассажира, а ее отец рулил и пытался говорить с Каррагером о прошедшей игре.



В конце видео девочка говорит, что слюна попала ей на лицо.



Теперь Каррагер пишет в Твитере, что уже звонил и извинялся за свой поступок. Но также говорит, что болельщики «Манчестера» несколько раз догоняли его по трассе и провоцировали специально.