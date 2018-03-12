Актера заставили показывать билет.
Капитан «Вест Хэма» побил болельщика, выбежавшего на поле
Марк Нобл сказал, что защищался.
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Марк Нобл сказал, что защищался.
В матче «Вест Хэма» и «Бернли» за полчаса на поле выбегали четыре фаната.
Один из них ушел от стюардов, но когда пробегал по полю мимо капитана хозяев Марка Нобла, тот разозлился и сбил болельщика с ног.
Потом футболист сказал, что защищал себя, и вообще футболисты должны защищать себя, если к ним
«Вест Хэм» проиграл матч со счетом 0:3, это привело к массовым беспорядкам. Болельщики клуба требуют увольнения руководства