Капитан «Вест Хэма» побил болельщика, выбежавшего на поле

В матче «Вест Хэма» и «Бернли» за полчаса на поле выбегали четыре фаната. Один из них ушел от стюардов, но когда пробегал по полю мимо капитана хозяев Марка Нобла, тот разозлился и сбил болельщика с ног.

Потом футболист сказал, что защищал себя, и вообще футболисты должны защищать себя, если к ним кто-то приближается. Потому что охрана не может предусмотреть все.



«Вест Хэм» проиграл матч со счетом 0:3, это привело к массовым беспорядкам. Болельщики клуба требуют увольнения руководства из-за того, что команда не показывает результатов.