Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Санкции провалились: Киев обрушился с обвинениями на Европу
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
Людмила Петрановская: «Учитель может пресечь травлю за 3 дня»
Математик определил срок начала Третьей мировой войны
Все что тебе нужно знать о Юбере Живанши
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Урал0
Локомотив М2
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Кельн
Футбол. Зарубежный
23:00
Стоук Сити
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Бетис
Футбол. Зарубежный
11.03
Интер0
Наполи0
Футбол. Зарубежный
11.03
Тулуза1
Марсель2
Все события
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Удручающая статистика Манчини в России и Турции
Леонид Слуцкий подписал контракт с голландским «Витессом»
Все что тебе нужно знать о Юбере Живанши
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Фоторепортажи
24«Спартак» вновь не смог забить ЦСКА в матче плей-офф КХЛ
33Снежное дерби: «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
11:45 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Капитан «Вест Хэма» побил болельщика, выбежавшего на поле

Марк Нобл сказал, что защищался.

В матче «Вест Хэма» и «Бернли» за полчаса на поле выбегали четыре фаната.

Один из них ушел от стюардов, но когда пробегал по полю мимо капитана хозяев Марка Нобла, тот разозлился и сбил болельщика с ног.

Во время загрузки произошла ошибка.

Потом футболист сказал, что защищал себя, и вообще футболисты должны защищать себя, если к ним кто-то приближается. Потому что охрана не может предусмотреть все.

«Вест Хэм» проиграл матч со счетом 0:3, это привело к массовым беспорядкам. Болельщики клуба требуют увольнения руководства из-за того, что команда не показывает результатов.

Вест Хэм Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Удручающая статистика Манчини в России и Турции
Леонид Слуцкий подписал контракт с голландским «Витессом»
Блаттер: Англия не умеет проигрывать. В России будут все сборные
Опубликован состав сборной России на игры с Бразилией и Францией
Возрождение Малышко: дальше от сборной — лучше результат?
«Урал» и «Локомотив» назвали составы на матч 22-го тура РФПЛ
Черчесов: Вызов поможет Габулову вернуться в состав «Брюгге»
Новости

Умер Олег Табаков

Народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова и «Табакерки» скончался на 83-м году жизни после продолжительной болезни
Авто
Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого» Популярный телепроект канала подарил народному артисту и его детям собственный мини-«Диснейленд» и домашний театр
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В Москве попытались ограбить квартиру депутата Госдумы
Названо число пустующих квартир в Москве
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь