Футболист «Ливерпуля» подарил футболку мальчику, который помог голодающим

Многие уже восхищаются маленьким болельщиком «Ливерпуля» Альфи Рэдфордом. По пути на футбол мальчик с отцом потратил все свои карманные деньги, чтобы собрать еду и оставить в фудбанке для голодающих.

В письме футболист написал, что прочитал об Альфи в Твитере. Что он помнит по себе, как важны карманные деньги в детстве.



Робертсон сказал, что поступок мальчика запомнится ему надолго. А футболку Фирмино игрок «Ливерпуля» выбрал для подарка, потому что футболка левого защитника вряд ли кому сильно интересна.



Ещё он пообещал рассказать об Альфи всей команде.



Отец Альфи уже рассказал, что мальчик был очень впечатлен и даже заплакал, когда получил письмо с футболкой.