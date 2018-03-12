Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стали известны подробности смерти Табакова
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности
Минкульт отреагировал на «безобразную выходку» Михаила Ефремова
Жена Бориса Грачевского контролирует его бюджет и рацион
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Урал0
Локомотив М2
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Кельн
Футбол. Зарубежный
23:00
Стоук Сити
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Бетис
Футбол. Зарубежный
11.03
Интер0
Наполи0
Футбол. Зарубежный
11.03
Тулуза1
Марсель2
Все события
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Блаттер: Англия не умеет проигрывать. В России будут все сборные
Опубликован состав сборной России на игры с Бразилией и Францией
Все что тебе нужно знать о Юбере Живанши
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной
Школьница получила ожоги, пытаясь сделать селфи на электроподстанции
У пожилого британца «исчезла» часть мозга
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Найдена новая опасность жизни в больших городах
Фоторепортажи
12Хет-трик Левандовски, юбилей «Интера» и другие события выходных
8«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
11:28 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Футболист «Ливерпуля» подарил футболку мальчику, который помог голодающим

Вместе с футболкой Эндрю Робертсон прислал мальчику письмо.

Многие уже восхищаются маленьким болельщиком «Ливерпуля» Альфи Рэдфордом. По пути на футбол мальчик с отцом потратил все свои карманные деньги, чтобы собрать еду и оставить в фудбанке для голодающих.

Во время загрузки произошла ошибка.


Продукты он передал волонтерам прямо возле стадиона.

Позже об этом прочитал защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон, который был тронут и отправил мальчику футболку Роберто Фирмино с письмом.

Во время загрузки произошла ошибка.

В письме футболист написал, что прочитал об Альфи в Твитере. Что он помнит по себе, как важны карманные деньги в детстве.

Робертсон сказал, что поступок мальчика запомнится ему надолго. А футболку Фирмино игрок «Ливерпуля» выбрал для подарка, потому что футболка левого защитника вряд ли кому сильно интересна.

Ещё он пообещал рассказать об Альфи всей команде.

Отец Альфи уже рассказал, что мальчик был очень впечатлен и даже заплакал, когда получил письмо с футболкой.

Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Удручающая статистика Манчини в России и Турции
Леонид Слуцкий подписал контракт с голландским «Витессом»
Блаттер: Англия не умеет проигрывать. В России будут все сборные
Опубликован состав сборной России на игры с Бразилией и Францией
Возрождение Малышко: дальше от сборной — лучше результат?
«Урал» и «Локомотив» назвали составы на матч 22-го тура РФПЛ
Черчесов: Вызов поможет Габулову вернуться в состав «Брюгге»
Новости

Умер Олег Табаков

Народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова и «Табакерки» скончался на 83-м году жизни после продолжительной болезни
Авто
Автосалон в Женеве: главные новинки для России В Швейцарии показали немало интересных машин, которые будут продаваться на российском рынке
Hi-Tech
Обнаружен неуничтожаемый компьютерный вирус Slingshot оказался способным заражать маршрутизаторы персональных компьютеров
Кино
Зрителей возмутил ремонт для Киркорова и его детей от «Первого» Популярный телепроект канала подарил народному артисту и его детям собственный мини-«Диснейленд» и домашний театр
Недвижимость
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Первый канал осудили за оплату ремонта Киркорову
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Названы самые опасные города мира
Леди
История любви Олега Табакова и Марины Зудиной «Леди Mail.Ru» вспоминает, каким был брак одного из самых талантливых российских и советских актеров.
Дети
Дочь Екатерины Стриженовой заподозрили в беременности Пользователи Сети уверены, что в звездном семействе ожидается пополнение.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь