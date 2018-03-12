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09:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Андрей Сергеевич все еще в форме». Eurosport отметил победный гол Аршавина в первом туре КПЛ-2018

Россиянин принес «Кайрату» волевую победу над новичком лиги.

Полузащитник алматинского футбольного клуба «Кайрат» россиянин Андрей Аршавин забил победный гол в первом туре казахстанской премьер-лиги сезона-2018.

Это событие не обошел вниманием Eurosport, отметив, что «Андрей Сергеевич все еще в форме». «Аршавин принял передачу с фланга и вторым касанием проткнул мяч мимо голкипера «Кызыл-Жара», — говорится в заметке.

Во время загрузки произошла ошибка.

При этом 36-летний хавбек появился на поле после перерыва и отличился на 86-й минуте встречи.

Напомним, на старте сезона «Кайрат» дома одержал волевую победу над новичком КПЛ петропавловским «Кызыл-Жаром» со счетом 2:1.

Аршавин играет за «Кайрат» с 2016 года. Его контракт с алматинским клубом рассчитан до конца текущего сезона.

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