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«Андрей Сергеевич все еще в форме». Eurosport отметил победный гол Аршавина в первом туре КПЛ-2018
Россиянин принес «Кайрату» волевую победу над новичком лиги.
Россиянин принес «Кайрату» волевую победу над новичком лиги.
Полузащитник алматинского футбольного клуба «Кайрат» россиянин Андрей Аршавин забил победный гол в первом туре казахстанской
Это событие не обошел вниманием Eurosport, отметив, что «Андрей Сергеевич все еще в форме». «Аршавин принял передачу с фланга и вторым касанием проткнул мяч мимо голкипера «Кызыл-Жара», — говорится в заметке.
При этом 36-летний хавбек появился на поле после перерыва и отличился на 86-й минуте встречи.
Напомним, на старте сезона «Кайрат» дома одержал волевую победу над новичком КПЛ петропавловским «Кызыл-Жаром» со счетом 2:1.
Аршавин играет за «Кайрат» с 2016 года. Его контракт с алматинским клубом рассчитан до конца текущего сезона.