«Андрей Сергеевич все еще в форме». Eurosport отметил победный гол Аршавина в первом туре КПЛ-2018

Полузащитник алматинского футбольного клуба «Кайрат» россиянин Андрей Аршавин забил победный гол в первом туре казахстанской премьер-лиги сезона-2018.

Это событие не обошел вниманием Eurosport, отметив, что «Андрей Сергеевич все еще в форме». «Аршавин принял передачу с фланга и вторым касанием проткнул мяч мимо голкипера «Кызыл-Жара», — говорится в заметке.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bLVLw-wYfS8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

При этом 36-летний хавбек появился на поле после перерыва и отличился на 86-й минуте встречи.

Напомним, на старте сезона «Кайрат» дома одержал волевую победу над новичком КПЛ петропавловским «Кызыл-Жаром» со счетом 2:1.