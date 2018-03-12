Кошмар в Салониках! Матч прерван, Саввиди выбежал на поле с оружием. Видео

История скандала

25 февраля перед центральным матчем 23-го тура чемпионата Греции ПАОК — «Олимпиакос» болельщики хозяев устроили грандиозный скандал. За несколько минут до стартового свистка в главного тренера гостей Оскара Гарсия прилетел с трибун стадиона «Тумба» рулон бумаги для кассового аппарата. 27-летний рулонометатель, уже ранее судимый за акты насилия на спортивных мероприятиях, попал испанцу прямо в лицо и разбил губу. Оскара Гарсию отвели в подтрибунное помещение, где, по словам врачей «Олимпиакоса», он чувствовал боль в горле, тошноту и головокружение. Испанца отправили на ночь в охраняемую больницу. Матч был отменён, что вызвало бурю негодования у представителей клуба из Салоников и местных болельщиков. Главный тренер «двуглавых орлов» Разван Луческу (сын Мирчи Луческу) назвал своего оппонента трусом, а фанаты ПАОК устроили беспорядки в городе и столкновения с полицией. Затем сорок человек захватили студию государственного регионального телеканала ERT 3 и заставили ведущего в течение пяти минут читать их обращение по поводу санкций в отношении чёрно-белых.

Почему этот результат был так важен для ПАОК

ПАОК получил очень серьёзной наказание от федерации футбола Греции. Клуб из Салоников оштрафовали на 30 тысяч евро и обязали сыграть два ближайших домашних матчах при пустых трибунах. Но самое страшное для «двуглавых орлов», что с них сняли три очка.

ПАОК сейчас имеет реальный шанс в третий раз в собственной истории завоевать золотые медали чемпионата Греции. Ранее он выигрывал чемпионат в 1975 и 1986 годах. Стоит напомнить, что владельцем этого клуба является российский бизнесмен Иван Саввиди, а в составе чёрно-белых выступают бывший полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио и арендованный у петербуржцев форвард Роберт Мак.

Естественно, Саввиди не согласился с вердиктом местной федерации футбола, пообещав сделать всё, чтобы избежать снятия очков. По информации греческих СМИ, он отменил деловую поездку за границу, а вместо этого собрал совет директоров ПАОК и обратился к высококвалифицированным юристам. Просил о всесторонней поддержке болельщиков и ветеранов клуба.

Шумиха не лучшим образом подействовала на игроков ПАОК. Через неделю после отмены матча с «Олимпиакосом» команда Луческу-младшего потерпела поражение на выезде от «Астераса» — 2:3. К нынешнем уик-энду ситуация в таблице была следующей: за шесть туров до конца АЕК лидировал с 54 очками, ПАОК занимал второе место с 52 очками (при одной игре в запасе), а «Олимпиакос» шёл третьим с 50 баллами. Понятно, что снятие трёх очков снижало бы шансы клуба из Салоников на чемпионство. При этом в воскресенье ПАОК принимал на своей горячей «Тумбе» АЕК!

Что случилось перед матчем с АЕК

Скандал получил громкое продолжение. Менее чем за сутки до начала матча ПАОК — АЕК апелляционный комитет федерации футбола Греции вдруг отменил собственное решение о снятие с клуба Саввиди трёх очков. Более того, болельщикам хозяев разрешили посетить игру, тогда как АЕК остался без поддержки. Мотивировали это тем, что встреча с «Олимпиакосом» была не прервана, а отменена, поэтому вычитать очки и закрывать стадион нельзя.

Противники ПАОК возмутились отменой наказания. С их точки зрения, сложившаяся ситуация подрывает доверие к лиге. «Олимпиакос» выступил с мощным заявлением, раскритиковав апелляционный комитет. Руководители действующего чемпиона Греции утверждают, что эта история напоминает о старых временах, когда страной руководили безмозглые люди, которые принимали решения в личных интересах.

Тем временем сам Саввиди перед матчем с АЕК опубликовал пафосное письмо для болельщиков клуба из Салоников. «Я обращаюсь ко всем, кому небезразлична судьба нашего любимого ПАОК, — написал Саввиди. — Мы стали свидетелями того, как наши оппоненты пытаются использовать против нас малейшие события. Я приглашаю всех, кто любит чёрно-белые цвета, выступить щитом против любой провокации. Наша сила не только в единстве, но и в способности контролировать наши чувства. Исключить любые действия, которые могу быть направлены против ПАОК. Продолжаю верить в справедливость греческого суда и буду делать всё, чтобы защитить законные интересы клуба».

Что произошло на матче с АЕК

Несмотря на призыв Саввиди не поддаваться эмоциям, матч ПАОК — АЕК тоже завершился некрасиво. Точнее, не завершился. Встреча лидеров чемпионата Греции была прервана в концовке при счёте 0:0. Хотя болельщики вели себя до этого вполне адекватно.

На последних минутах «двуглавые орлы» забили гол, который должен был стать победным. Однако судья Георгиос Коминис отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд у Маурисио. Хозяева не согласились с решением Коминиса и отказывались продолжать матч. На поле возникла заварушка с участием представителей обоих клубов. В дело вмешался даже сам Саввиди, спустившийся с трибун. При этом фотографы засняли его с огнестрельным оружием. Якобы Саввиди угрожал одному из руководителей АЕК Василису Димитриадису, произнеся в его адрес фразу «теперь ты — мертвец». После чего дал команду игрокам уйти в раздевалку, несмотря на возражение со стороны капитана ПАОК Виейриньи.

Похоже, теперь Саввиди и его клубу не обойтись минимальным наказанием.