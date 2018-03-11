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00:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нани на борту самолета подрался с фанатами «Лацио»

Полузащитник «Лацио» Нани стал участником стычки с фанатами римской команды, сообщает Mediaset Premium.

Португальский хавбек вместе с одноклубниками возвращался в итальянскую столицу после матча 28-го тура чемпионата против «Кальяри» (2:2) в котором «орлята» ушли от поражения благодаря голу Чиро Иммобиле на 5-й компенсированной ко второму тайму минуте.

По информации источника, игроки «Лацио» летели в Рим рейсом одной из местных авиакомпаний. Вылет самолета был задержан на 20 минут. Это было связано с тем, что фанаты, также находившиеся на борту, стали в резкой форме критиковать Нани. Тот не стал сдерживаться и набросился на одного из болельщиков. Конфликт удалось ликвидировать после вмешательства 7 человек, среди которых был и персонал.

Издание сообщает, что фанат, с которым дрался португальский хавбек, был пересажен в конец самолета. Его не выпускали, пока команда в полном составе не добралась до терминала.

Кальяри 2:2
Первый тайм: 1:1
Лацио
11.03.2018, 17:00 основной раунд: 28-й тур Sardegna Arena
Главные тренеры
Диего Лопес Симоне Индзаги
Голы
25′ Леонардо Паволетти 30
74′ Николо Барелла 18
23 Лука Чеппителли 35′
17 Чиро Иммобиле (Перейра Гомес Фелипе Андерсон) 90+5′
Составы
Алессио Краньо 28
Сенна Мьянге 12
Леандру Кастан 15
Лука Чеппителли 23
Филиппо Романья 13
Паоло Фараго 16
Симоне Падоин 20
Леонардо Паволетти 30
90′ Николо Барелла 18
Даниэле Дессена 4
62′ 67′ Артур Ионицэ 21
85′ Алессандро Дейола 27
81′ Хан Кван Сон 32
Диегу Фариас 17
1 Томас Стракоша
8 Душан Баста
26 Штефан Раду 87′
27 Луис Фелипе
6 Пеззини Лейва Лукас 54′
18 Ромеро Луис Альберто
19 Сенад Лулич 45+3′
17 Чиро Иммобиле 27′
3 Стефан де Фрай 76′
7 Нани
5 Джордан Лукаку 65′
10 Перейра Гомес Фелипе Андерсон
16 Марко Пароло 64′
21 Сергей Милинкович-Савич
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 12
4 Удары в створ 4
1 Угловые 4
13 Фолы 10
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Марко Гвида (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лацио
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