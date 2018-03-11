Нани на борту самолета подрался с фанатами «Лацио»

По информации источника, игроки «Лацио» летели в Рим рейсом одной из местных авиакомпаний. Вылет самолета был задержан на 20 минут. Это было связано с тем, что фанаты, также находившиеся на борту, стали в резкой форме критиковать Нани. Тот не стал сдерживаться и набросился на одного из болельщиков. Конфликт удалось ликвидировать после вмешательства 7 человек, среди которых был и персонал.