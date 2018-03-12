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00:24 (мск), источник: Р-Спорт

Нападающий «Тоттенхэма» Кейн пройдет обследование после травмы голеностопа

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн пройдет медицинское обследование, чтобы определить тяжесть травмы голеностопа, которую он получил в матче против Борнмута (4:1), сообщает агентство Рейтер.

Источник: Reuters

Кейн получил травму во время матча 30-го тура с «Борнмутом», который прошел 11 марта. Игрок был заменен на 34-й минуте после серьезного столкновения с голкипером «Борнмута» Асмиром Беговичем.

«Нас беспокоит то, что до сих пор мы не знаем, что с ним будет, — сказал главный тренер “шпор” Маурисио Почеттино. — Мы должны подождать до завтра или до послезавтра, когда будут итоги обследования. Надеюсь, это не серьезная проблема».

В нынешнем сезоне 24-летний игрок забил 24 гола. Кейн может пропустить товарищеские игры сборной Англии против команд Нидерландов и Италии 23 и 27 марта соответственно.

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