Нападающий «Тоттенхэма» Кейн пройдет обследование после травмы голеностопа

Кейн получил травму во время матча 30-го тура с «Борнмутом», который прошел 11 марта. Игрок был заменен на 34-й минуте после серьезного столкновения с голкипером «Борнмута» Асмиром Беговичем.

«Нас беспокоит то, что до сих пор мы не знаем, что с ним будет, — сказал главный тренер “шпор” Маурисио Почеттино. — Мы должны подождать до завтра или до послезавтра, когда будут итоги обследования. Надеюсь, это не серьезная проблема».