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21:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» в гостях победил «Борнмут», Сон Хын Мин оформил дубль

«Тоттенхэм Хотспур» в матче 30-го тура АПЛ победил «Борнмут».

Источник: Reuters

Встреча прошла в Борнмуте на стадионе «Виталити — Дин Корт» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Первыми гол забили хозяева. На 7-й минуте отличился полузащитник Джуниор Станислас. Лондонский клуб сравнял счёт на 35-й минуте благодаря голу хавбека Деле Алли. Во втором тайме два мяча в ворота «Борнмута» забил Сон Хын Мин. Точку в матче поставил защитник Серж Орье, отличившийся в добавленно время.

После 30 туров «Тоттенхэм» набрал 61 очко и занимает третье место в турнирной таблице английского первенства. «Борнмут» (33) располагается на 12-й строчке.

Борнмут 1:4
Первый тайм: 1:1
Тоттенхэм Хотспур
11.03.2018, 19:00 основной раунд: 30-й тур Vitality Stadium (Dean Court)
Главные тренеры
Эдди Хоуи Маурисио Покеттино
Голы
7′ Джуниор Станислас (А. Смит) 19
20 Деле Алли (С. Орье) 35′
7 Сон Хын Мин (Д. Алли) 62′
7 Сон Хын Мин (К. Эриксен) 87′
24 Серж Орье 90+1′
Составы
Асмир Бегович 27
Саймон Фрэнсис 2
Стив Кук 3
Натан Аке 5
Адам Смит 15
61′ Дэн Гослинг 4
Льюис Кук 16
Каллум Уилсон 13
67′ Чарли Дэниэлс 11
Джошуа Кинг 17
76′ Джуниор Станислас 19
Джермейн Дефо 18
67′ Лис Муссе 31
Джордон Айб 33
1 Юго Ллорис
5 Ян Фертонген
6 Давинсон Санчес
24 Серж Орье
12 Виктор Ваньяма
19 Мусса Дембеле
23 Кристиан Эриксен
7 Сон Хын Мин
3 Дэнни Роуз 81′ 18′
2 Киран Триппьер
20 Деле Алли 86′
17 Мусса Сиссоко
10 Харри Кейн 34′
11 Эрик Ламела
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 12
3 Удары в створ 8
4 Угловые 5
10 Фолы 7
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Майкл Лесли Дин (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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