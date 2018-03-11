На 73-й минуте, когда счет был 1:1, Рамос на пять минут отлучился с поля.
«Тоттенхэм» в гостях победил «Борнмут», Сон Хын Мин оформил дубль
«Тоттенхэм Хотспур» в матче 30-го тура АПЛ победил «Борнмут».
«Тоттенхэм Хотспур» в матче 30-го тура АПЛ победил «Борнмут».
Встреча прошла в Борнмуте на стадионе «Виталити — Дин Корт» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Первыми гол забили хозяева. На 7-й минуте отличился полузащитник Джуниор Станислас. Лондонский клуб сравнял счёт на 35-й минуте благодаря голу хавбека Деле Алли. Во втором тайме два мяча в ворота «Борнмута» забил Сон Хын Мин. Точку в матче поставил защитник Серж Орье, отличившийся в добавленно время.
После 30 туров «Тоттенхэм» набрал 61 очко и занимает третье место в турнирной таблице английского первенства. «Борнмут» (33) располагается на 12-й строчке.
|Борнмут
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1:4
Первый тайм: 1:1
|Тоттенхэм Хотспур
|Эдди Хоуи
|Маурисио Покеттино
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|8
|4
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|7
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин (Англия)