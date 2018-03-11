На 73-й минуте, когда счет был 1:1, Рамос на пять минут отлучился с поля.
«Лион» победил «Кан» перед ответным матчем с ЦСКА
«Лион» победил «Кан» в матче 29-го тура чемпионата Франции.
«Лион» победил «Кан» в матче 29-го тура чемпионата Франции.
Встреча прошла в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного гола стал нападающий «Лиона» Бертран Траоре, отличившийся на 63-й минуте.
После 29 туров «Лион» набрал 54 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1. «Кан» (35) располагается на 12-й строчке.
Напомним, что 15 марта французский клуб на своём поле проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с ЦСКА. В первом поединке победу одержал «Лион» (1:0).
|Брюно Женезьо
|Патрис Гаранд
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|1
|4
|Угловые
|2
|3
|Фолы
|8
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Клеман Тюрпен (Франция)