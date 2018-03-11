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21:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лион» победил «Кан» перед ответным матчем с ЦСКА

«Лион» победил «Кан» в матче 29-го тура чемпионата Франции.

Встреча прошла в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий «Лиона» Бертран Траоре, отличившийся на 63-й минуте.

После 29 туров «Лион» набрал 54 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1. «Кан» (35) располагается на 12-й строчке.

Напомним, что 15 марта французский клуб на своём поле проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с ЦСКА. В первом поединке победу одержал «Лион» (1:0).

Лион 1:0
Первый тайм: 0:0
Кан
11.03.2018, 19:00 основной раунд: 29-й тур Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
Брюно Женезьо Патрис Гаранд
Голы
63′ Бертран Траоре 10
Составы
Антони Лопеш 1
Антониу Марселу 6
Жереми Морель 15
Ферлан Менди 22
Жордан Ферри 12
Танги Ндомбеле 28
Люка Тузар 29
46′ Мариано Диас 9
82′ Рафаэл да Силва 4
Кенни Тете 23
74′ Бертран Траоре 10
Максвел Гнали Корне 27
66′ Мизьян Маолида 17
Мемфис Депай 11
1 Реми Веркутр
21 Фредерик Гильбер
24 Александр Джикю
29 Ромен Женевуа
4 Исмаэль Дьоманде
10 Юссеф Аит Беннасер
25 Жюльен Фере
27 Энцо Кривелли
8 Стеф Петерс 79′ 15′
20 Эрве Базиль
11 Венсан Бесса 73′
7 Тимо Ставицки
12 Ронни Роделен 74′
32 Жесси Деминге
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 1
4 Угловые 2
3 Фолы 8
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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