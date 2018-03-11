ПФЛК объяснила неполадки в трансляциях первого тура КПЛ

«Иртыш» — «Атырау»

— На вещательном оборудовании в г. Павлодар перед стартом матча произошел сбой, по итогам оперативного разрешения ситуации с дистанционным привлечением специалистов из офиса ПФЛК в Астане прямая трансляция началась на 7 минуте матча. Причина проблемы выявлена и в дальнейшем не препятствовала работе съемочной группы.

«Кайрат» — «Кызыл-Жар СК»

— В г. Алматы у оператора связи, обслуживающего стадион «Центральный», произошла авария, приведшая к полному отключению интернета у провайдера как на самой арене, так и в районе вокруг стадиона. В результате съемочная группа не смогла передать трансляцию матча в режиме он-лайн. Полная запись игры, обзор матча, а также видео голов уже загружены на YouTube канал ПФЛК-ТВ и официальный сайт ПФЛК.

«Ордабасы» — «Шахтер»

— ФК «Ордабасы» не исполнил требование Регламента Чемпионата Казахстана по футболу, касающееся интернет-соединения для проекта ПФЛК-ТВ. Факт нарушения Регламента в части предоставления интернета клубом-организатором зафиксирован в итоговом рапорте Делегата матча. «Профессиональная футбольная лига Казахстана еще раз приносит свои извинения всем зрителям. Проводится большой объем работы по улучшению качества трансляций, оформления эфиров специальной графикой, увеличения количества камер. Все случившиеся сегодня инциденты будут подробно разобраны Администрацией ПФЛК для недопущения срывов трансляций в будущем.