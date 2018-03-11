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20:38 (мск), источник: ТАСС

Футболист сборной России Нойштедтер получил травму шеи в матче чемпионата Турции

ТАСС, 11 марта. Российский защитник клуба «Фенербахче» Роман Нойштедтер получил травму шеи во время матча чемпионата Турции по футболу против «Малатьяспора». Об этом сообщает пресс-служба «Фенербахче».

На 59-й минуте матча Нойштедтер был заменен на португальского защитника Луиша Нету. Сообщается, что Нойштедтер с кровотечениями в мягких тканях задней части головы прямо со стадиона был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Степень тяжести повреждения неизвестна.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Фенербахче». Нойштедтер открыл счет в матче на 34-й минуте, еще один гол в компенсированное ко второму тайму время забил бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Жулиано.

В текущем сезоне Нойштедтер провел 23 матча в чемпионате Турции, в которых забил три гола.

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