На 73-й минуте, когда счет был 1:1, Рамос на пять минут отлучился с поля.
«Атлетико» разгромил «Сельту» перед ответным матчем с «Локомотивом»
«Атлетико» разгромил «Сельту» в матче 28-го тура чемпионата Испании.
«Атлетико» разгромил «Сельту» в матче 28-го тура чемпионата Испании.
Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Автором первого мяча стал нападающий Антуан Гризманн, отличившийся на 44-й минуте. Во втором тайме вратаря «Сельты» сначала огорчил полузащитник Витоло, а затем нападающий Анхель Корреа.
После 28 туров «Атлетико» набрал 64 очка и занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Сельта» (38) располагается на девятой строчке.
Напомним, что 15 марта в Москве мадридский клуб проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Локомотивом».
|Диего Симеоне
|Хуан Карлос Унсуэ
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хавьер Альберола Рохас (Испания)