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20:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Атлетико» разгромил «Сельту» перед ответным матчем с «Локомотивом»

«Атлетико» разгромил «Сельту» в матче 28-го тура чемпионата Испании.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий Антуан Гризманн, отличившийся на 44-й минуте. Во втором тайме вратаря «Сельты» сначала огорчил полузащитник Витоло, а затем нападающий Анхель Корреа.

После 28 туров «Атлетико» набрал 64 очка и занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Сельта» (38) располагается на девятой строчке.

Напомним, что 15 марта в Москве мадридский клуб проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Локомотивом».

Атлетико 3:0
Первый тайм: 1:0
Сельта
11.03.2018, 18:15 основной раунд: 28-й тур Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне Хуан Карлос Унсуэ
Голы
44′ Антуан Гризманн (Х. Хименес) 7
56′ Виктор Мачин Перес Витоло (А. Гризманн) 23
63′ Анхель Корреа 11
Составы
Ян Облак 13
Диего Годин 2
Шиме Врсалько 16
Лукас Эрнандез 19
Хосе Хименес 24
Коке 6
48′ Ньигес Сауль 8
Габриэль Фернандес Габи 14
69′ Антуан Гризманн 7
Кевин Гамейро 21
80′ Диегу Коста 18
Хосе Санс Фернандо Торрес 9
59′ Виктор Мачин Перес Витоло 23
Анхель Корреа 11
13 Вейга Рубен Бланко
2 Уго Мальо
19 Хонатан Хонни Кастро
24 Факундо Ронкалья
8 Пабло Эрнандес
14 Станислав Лоботка
7 Макси Гомес
21 Эмре Мор
20 Серхио Гомес 77′ 51′
22 Густаво Даниэль Кабраль
6 Неманья Радойя 66′
26 Брайс Мендес
10 Яго Аспас 72′ 49′
9 Лукас Бойе
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 2
6 Угловые 4
14 Фолы 10
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Хавьер Альберола Рохас (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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