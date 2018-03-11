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Агуэро пропустит две недели из-за травмы колена
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро повредил левое колено на тренировке команды.
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро повредил левое колено на тренировке команды.
Об этом 29-летний футболист сообщил на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».
«Во время вчерашней тренировки я почувствовал дискомфорт в левом колене. Врачи сказали, что я вернусь в строй примерно через две недели. Нужно полностью восстановиться», — написал форвард.
В нынешнем сезоне английской
Напомним, что 12 марта «Манчестер Сити» в гостях сыграет со «Сток Сити».