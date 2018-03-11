Агуэро пропустит две недели из-за травмы колена

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Виктор Бут рассказал о состоянии американцев после слов Путина
Специалисты выяснили, почему женщины жалеют о случайном сексе
Большинство школьников предпочитают чипсы
Путин отказался называть Пригожина своим другом
Эмбер Херд сходила на свидание с Шоном Пенном
Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Лас-Пальмас
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия Д1
Айнтрахт Ф0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дженоа0
Милан0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Спартак М0
СКА-Хабаровск0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Борнмут1
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лион0
Кан0
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико3
Сельта0
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетик
Леганес
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Наполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Тулуза
Марсель
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт0
РБ Лейпциг0
Футбол. Зарубежный
17:00
Генгам2
Ницца5
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри2
Лацио2
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья0
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло1
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне4
Сампдория1
Футбол. Зарубежный
17:00
Ювентус2
Удинезе0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат0
ЦСКА3
Футбол. Зарубежный
16:30
Арсенал3
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
14:30
Фиорентина1
Беневенто0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ростов0
Зенит0
Футбол. Зарубежный
14:00
Эспаньол2
Реал Сосьедад1
Все события
Слишком красивые: в Израиле скандал по поводу женского призыва
Сенатор США про санкции: США мало «возврата Крыма»
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Шипулин завоевал бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира
ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России по футболу
Эмбер Херд сходила на свидание с Шоном Пенном
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
Специалисты выяснили, почему женщины жалеют о случайном сексе
Оцарапанной собакой британке пришлось заменить тазобедренный сустав
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
10«Барселона» уже почти чемпион
8«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
19:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Агуэро пропустит две недели из-за травмы колена

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро повредил левое колено на тренировке команды.

Источник: AP 2018

Об этом 29-летний футболист сообщил на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».

«Во время вчерашней тренировки я почувствовал дискомфорт в левом колене. Врачи сказали, что я вернусь в строй примерно через две недели. Нужно полностью восстановиться», — написал форвард.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Агуэро принял участие в 24 матчах, забив 21 гол.

Напомним, что 12 марта «Манчестер Сити» в гостях сыграет со «Сток Сити».

Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Финал Россия – Германия – этим всё сказано. Безобразие, а не Олимпиада»
"Поздравляю ее, но..." Фигуристка из США оправдалась за критику Загитовой
Шипулин завоевал бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира
ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России по футболу
Технический космос юниорки. Загитовой с Медведевой и не снилось
«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче чемпионата России
Не наша война. Хинц выиграла масс-старт, Юрлова далеко
Мартен Фуркад подарил серебряную медаль российской болельщице
«Спартак» — «СКА-Хабаровск»: Стартовые составы
Новости
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Как живут Беркова, Терехин, Боня и другие звезды «Дома-2» (фото) Телестройка никак не закончится вот уже 14 лет.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь