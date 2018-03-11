На 73-й минуте, когда счет был 1:1, Рамос на пять минут отлучился с поля.
«Ювентус» победил «Удинезе», «Лацио» сыграл вничью с «Кальяри»
«Ювентус» одержал победу над «Удинезе» в матче 28-го тура чемпионата Италии.
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«Ювентус» одержал победу над «Удинезе» в матче 28-го тура чемпионата Италии.
Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Автором двух голов стал нападающий Пауло Дибала, отличившийся на 20-й и 49-й минутах.
В других матчах 28-го тура «Лацио» в гостях сыграл вничью с «Кальяри» (2:2), «Кротоне» дома разгромил «Сампдорию» (4:1), «Больнья» на своём поле уступила «Аталанте» (0:1), а «СПАЛ» в гостях сыграл вничью с «Сассуоло» (1:1).