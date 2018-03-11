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19:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» победил «Удинезе», «Лацио» сыграл вничью с «Кальяри»

«Ювентус» одержал победу над «Удинезе» в матче 28-го тура чемпионата Италии.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором двух голов стал нападающий Пауло Дибала, отличившийся на 20-й и 49-й минутах.

В других матчах 28-го тура «Лацио» в гостях сыграл вничью с «Кальяри» (2:2), «Кротоне» дома разгромил «Сампдорию» (4:1), «Больнья» на своём поле уступила «Аталанте» (0:1), а «СПАЛ» в гостях сыграл вничью с «Сассуоло» (1:1).

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