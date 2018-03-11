На 73-й минуте, когда счет был 1:1, Рамос на пять минут отлучился с поля.
«Витесс» с Караваевым разгромно проиграл «Утрехту»
В матче 27-го тура чемпионата Голландии «Утрехт» дома нанес разгромное поражение «Витессу» со счетом 5:1.
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В матче 27-го тура чемпионата Голландии «Утрехт» дома нанес разгромное поражение «Витессу» со счетом 5:1.
В составе хозяев по разу отличились полузащитники Виллем Янссен, Закария Лабиад, Сандер ван дер Стрек, а также дубль оформил хавбек Яссин Айюб. У
Российский защитник гостей Вячеслав Караваев, который в минувшее трансферное окно перешел из пражской «Спарты», вышел на замену после перерыва.
«Утрехт» занимает четвертое место турнирной таблицы Высшей лиги, набрав 47 очков. «Витесс», в активе которого 41 очков, расположился на шестой строчке.