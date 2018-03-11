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18:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Витесс» с Караваевым разгромно проиграл «Утрехту»

В матче 27-го тура чемпионата Голландии «Утрехт» дома нанес разгромное поражение «Витессу» со счетом 5:1.

Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев по разу отличились полузащитники Виллем Янссен, Закария Лабиад, Сандер ван дер Стрек, а также дубль оформил хавбек Яссин Айюб. У желто-черных гол забил полузащитник Навароне Фор.

Российский защитник гостей Вячеслав Караваев, который в минувшее трансферное окно перешел из пражской «Спарты», вышел на замену после перерыва.

«Утрехт» занимает четвертое место турнирной таблицы Высшей лиги, набрав 47 очков. «Витесс», в активе которого 41 очков, расположился на шестой строчке.

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