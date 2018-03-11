«Арсенал» на своём поле разгромил «Уотфорд»

Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
«Арсенал» открыл счёт на 8-й минуте — точным ударом отметился защитник Шкодран Мустафи. Во втором тайме лондонский клуб забил ещё два гола. Сначала голкипера «Уотфорда» огорчил нападающий Пьер-Эмерик Обамейянг, а затем полузащитник Генрих Мхитарян.
После 30 туров «Арсенал» набрал 48 очков и занимает шестое место в турнирной таблице английского первенства. «Уотфорд» (36) располагается на 10-й строчке.