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19:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» на своём поле разгромил «Уотфорд»

Лондонский «Арсенал» разгромил «Уотфорд» в матче 30-го тура английской Премьер-лиги.

Источник: Reuters

Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

«Арсенал» открыл счёт на 8-й минуте — точным ударом отметился защитник Шкодран Мустафи. Во втором тайме лондонский клуб забил ещё два гола. Сначала голкипера «Уотфорда» огорчил нападающий Пьер-Эмерик Обамейянг, а затем полузащитник Генрих Мхитарян.

После 30 туров «Арсенал» набрал 48 очков и занимает шестое место в турнирной таблице английского первенства. «Уотфорд» (36) располагается на 10-й строчке.

Арсенал 3:0
Первый тайм: 1:0
Уотфорд
11.03.2018, 16:30 основной раунд: 30-й тур Emirates Stadium
Главные тренеры
Арсен Венгер Грасия Хави
Голы
8′ Шкодран Мустафи (М. Езил) 20
59′ Пьер-Эмерик Обамеянг (Г. Мхитарян) 14
77′ Генрих Мхитарян (П-Э. Обамеянг) 7
Нереализованные пенальти
9 Т. Дини 62′
Составы
Петр Чех 33
Роб Холдинг 16
Сеад Колашинац 31
Месут Езил 11
90′ Гранит Джака 29
Эйнсли Мэйтланд-Найлс 30
Мохамед Эль-Ненни 35
Пьер-Эмерик Обамеянг 14
55′ 73′ Шкодран Мустафи 20
Калум Чемберс 21
78′ Генрих Мхитарян 7
Джек Уилшир 10
66′ Алекс Ивоби 17
Дэнни Уэлбек 23
30 Орестис Карнезис
5 Себастьян Предль
6 Эдриан Мариаппа
25 Хосе Холевас 66′
16 Абдулай Дукуре
29 Этьенн Капуэ
9 Трой Дини
11 Ришарлисон
2 Дарил Янмат 80′
3 Мигель Бритос
21 Кико Фемения 62′
19 Уилл Хьюз
37 Роберто Перейра 67′
33 Стефано Окака Чука
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 4
4 Угловые 9
12 Фолы 9
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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