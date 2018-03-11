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18:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Аякс» дома одержал победу над «Херенвеном»

«Аякс» победил «Херенвен» в матче 27-го тура чемпионата Нидерландов.

Встреча прошла в Амстердаме на стадионе «Амстердам Арена» и закончилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Первыми гол забили игроки «Аякса». На 31-й минуте мяч в ворота гостей отправил защитник Матейс де Лигт. «Херенвен» отыгрался спустя две минуты благодаря точному удару полузащитника Мартина Эдегора. Во втором тайме «Аякс» забил трижды. Сначала хозяев вывел вперёд защитник Николас Тальяфико, а затем по голу забили Донни ван де Бек и Давид Нерес.

«Аякс» после 27 туров набрал 61 очко и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Херенвен» (35) располагается на 10-й строчке.

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