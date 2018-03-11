Фамильное древо гения. Все о семье Месси
На днях одним обладателем звездной фамилии стало больше — аргентинец в третий раз стал отцом Мысленно с вами.
На днях одним обладателем звездной фамилии стало больше — аргентинец в третий раз стал отцом Мысленно с вами.
РОДИТЕЛИ
Хорхе Месси и Селия Куччиттини, папа и мама футболиста «Барселоны», знакомы с самого детства — их семьи были соседями в одном из южных районов Росарио, корни обеих фамилий уходили в Италию. Известно, что прадед Лео, Анджело Месси, в конце 19 века эмигрировал в Аргентину из итальянского
Хорхе был начальником цеха на сталелитейном заводе, отвечал за производство колючей проволоки, Селия работала на фабрике, но, когда появились дети, начала зарабатывать уборкой домов. Всего у пары четверо детей: Родриго и Матиас, старшие братья Лео, и младшая для всех сестра — Мария Соль. Имя «Леонель» для Аргентины куда привычнее, чем «Лионель», поэтому считается, что родители дали такое имя будущей звезде футбола в 1987-м
Отец всегда играл и продолжает играть знаковую роль в жизни Месси. Вся семья переехала из Росарио в Барселону в 2000 году, чтобы Лео исполнил свою мечту и смог попасть в каталонский клуб, но через год Селия вернулась в Аргентину со старшими братьями и Марией Соль, которой никак не давалась учеба в местной школе на каталонском языке. Семья разделилась: Хорхе остался с Лео, а Матиас научил маму пользоваться
БРАТЬЯ
Быть близким родственником любого известного человека — особенно, спортсмена, — непростая задача. Известный журналист Гильем Балаге в книге «Месси. Гений футбола» справедливо рассуждает: «Большинство думает — если бы не ты, братец, жизнь не крутилась бы вокруг тебя, и мы жили бы совершенно иначе. Но с другой стороны, возможно, ты никогда не узнаешь, но ты раздавил нашу жизнь, потому что все и всегда сосредотачивалось на тебе. Кто бы хотел быть братом Месси или Роналду?».
РОДРИГО
Родриго, старший сын Хорхе и Селии, тоже был футболистом: играл в «Ньюэллсе», как отец и младший брат, но весь талант ушел в ноги и голову Лео, поэтому Родриго выбрал другой путь — стал поваром. Всего через несколько месяцев после разделения семьи он вернулся в Барселону вместе с женой и маленьким ребенком, с которым часами мог возиться Лео. Месси рассказывал в интервью в 2005 году (об этом тоже пишет Балаге): «Пока жена моего брата готовит обед, я играю с мальчиком, а еще всегда укладываю его спать вечером. Прежде я пел ему колыбельные, но брат, невестка и даже ребенок смеялись над этим, поэтому теперь я просто хожу вокруг дома с маленьким Агустином на руках…». Сейчас у Родриго трое детей, он —
МАТИАС
Если Месси в большой семье отвечает за футбол, а Родриго — за гастрономию, то средний брат Матиас ответственен за серьезные проблемы с законом. В октябре 2015-го Матиаса остановила дорожная полиция и обнаружила в его машине незарегистрированный пистолет. Через год состоялся суд, за незаконное хранение оружия брата Месси приговорили к штрафу в 8 тысяч песо (около 500 евро) и общественным работам — он должен был в течение года 4 часа в неделю учить детей играть в футбол в спортивной школе в Росарио. Минувшим летом, в конце августа, Матиас стал участником еще одной неприятной истории — он врезался в грузовик и разбил свою машину, отделавшись легкими ушибами. Официальные причины аварии: плохие погодные условия — дождь, туман, скользкое дорожное покрытие.
Также, по информации аргентинских СМИ, существует вероятность связи между Матиасом и представителями наркобизнеса, но и это еще не все — в декабре он причалил на лодке у рыболовного клуба в Фигиере, в 35 километрах к югу от Росарио. По словам охранника клуба, Матиас был весь в крови и объяснил это тем, что лодка наскочила на песчаную отмель, и он сильно поранил лицо. После этого он самостоятельно покинул Фигиеру, а охранник вызвал полицию, которая, приехав, осмотрела лодку и обнаружила на ней множественные следы крови и огнестрельное оружие. Матиаса объявили в розыск, задержали, но последующие анализы показали, что кровь на лодке действительно была его, и версия с аварией подтвердилась.
В свободное от полицейских разборок время Матиас любит провоцировать в твиттере болельщиков «Реала», владеет тренажерным залом и вместе с мамой руководит благотворительным фондом Лео Месси. Он женат, у него есть сын.
СЕСТРА
Мария Соль — глава семейного департамента по связям с общественностью. Она живет с мамой в Росарио, близко дружит с Далмой, дочкой Марадоны, и славится своей активностью в социальных сетях, из которых СМИ могут черпать полезную информацию. Когда
ЖЕНА И ДЕТИ
История любви Лео и Антонеллы во многом перекликается с историей родителей футболиста. Они тоже знакомы с самого детства, и все благодаря лучшему другу Месси — двоюродному брату Антонеллы, Лукасу Скалье, с которым они вместе играли в «Ньюэллсе». Лео ухаживал и дарил цветы, звонил и слал письма из Барселоны и в
В интервью перед получением очередной «Золотой бутсы» Месси рассказывал о сыновьях: «Моя повседневная жизнь во многом посвящена детям. Утром отвожу старшего, Тьяго, в школу, а когда возвращаюсь с тренировки, уже пора ехать и забирать его. После этого стараемся провести время до ужина все вместе — с Антонеллой и Матео, младшим сыном. Иногда гоняем мяч во дворе, и даже Матео, который пока еще совсем крошечный. Тьяго уже ходит на тренировки, занимается футболом, но дома почти не пристает ко мне с этим. Когда пасую им, оба бьют по мячу правой, они у меня правши».
На вопрос, осознают ли дети, кто такой Лео Месси, аргентинец ответил: «Если
В полку Месси прибыло. В субботу ночью Антонелла родила третьего сына, которого назвали Чиро. Пора принимать ставки, какой ногой он будет принимать отцовский пас.