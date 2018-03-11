Фамильное древо гения. Все о семье Месси

Источник: Спорт-Экспресс

РОДИТЕЛИ

Хорхе Месси и Селия Куччиттини, папа и мама футболиста «Барселоны», знакомы с самого детства — их семьи были соседями в одном из южных районов Росарио, корни обеих фамилий уходили в Италию. Известно, что прадед Лео, Анджело Месси, в конце 19 века эмигрировал в Аргентину из итальянского Порто-Реканати, что в 30 км от Анконы. Родители Лео сначала дружили, потом поженились — свадьбу сыграли 17 июня 1978 года, но отъезд в медовый месяц в городок Барилоче, на границе с Чили, пришлось отложить на несколько дней: в Аргентине полным ходом шел ЧМ-1978, и 18 июня хозяева турнира играли в Росарио против бразильцев (0:0). Одержимый футболом Хорхе, до армии даже игравший за молодежку «Ньюэллса», пропустить такое событие не мог.

Хорхе был начальником цеха на сталелитейном заводе, отвечал за производство колючей проволоки, Селия работала на фабрике, но, когда появились дети, начала зарабатывать уборкой домов. Всего у пары четверо детей: Родриго и Матиас, старшие братья Лео, и младшая для всех сестра — Мария Соль. Имя «Леонель» для Аргентины куда привычнее, чем «Лионель», поэтому считается, что родители дали такое имя будущей звезде футбола в 1987-м из-за большой любви к американскому певцу Лайонелу Ричи (Lionel Richie). Официально это никем не подтверждено, но до Ричи эти слухи дошли, и он даже планировал познакомиться с Хорхе и Селией во время очередных гастролей по Южной Америке.

Отец всегда играл и продолжает играть знаковую роль в жизни Месси. Вся семья переехала из Росарио в Барселону в 2000 году, чтобы Лео исполнил свою мечту и смог попасть в каталонский клуб, но через год Селия вернулась в Аргентину со старшими братьями и Марией Соль, которой никак не давалась учеба в местной школе на каталонском языке. Семья разделилась: Хорхе остался с Лео, а Матиас научил маму пользоваться веб-камерой на компьютере, и Селия каждый день созванивалась с младшим сыном, едва сдерживая слезы. По прошествии лет отец стал главным представителем интересов футболиста. Он занимается его финансовыми делами, за которые их обоих недавно осудили на 21 месяц лишения свободы, ведет переговоры с «Барселоной» от лица сына и безмерно гордится им и защищает, словно окружив Лео той колючей проволокой, за производство которой он когда-то отвечал. Селия же наслаждается ролью мамы и бабушки — у нее теперь уже семь (!) внуков, — и часто получает вот такие подарки на день рождения.

БРАТЬЯ

Быть близким родственником любого известного человека — особенно, спортсмена, — непростая задача. Известный журналист Гильем Балаге в книге «Месси. Гений футбола» справедливо рассуждает: «Большинство думает — если бы не ты, братец, жизнь не крутилась бы вокруг тебя, и мы жили бы совершенно иначе. Но с другой стороны, возможно, ты никогда не узнаешь, но ты раздавил нашу жизнь, потому что все и всегда сосредотачивалось на тебе. Кто бы хотел быть братом Месси или Роналду?».

РОДРИГО

Родриго, старший сын Хорхе и Селии, тоже был футболистом: играл в «Ньюэллсе», как отец и младший брат, но весь талант ушел в ноги и голову Лео, поэтому Родриго выбрал другой путь — стал поваром. Всего через несколько месяцев после разделения семьи он вернулся в Барселону вместе с женой и маленьким ребенком, с которым часами мог возиться Лео. Месси рассказывал в интервью в 2005 году (об этом тоже пишет Балаге): «Пока жена моего брата готовит обед, я играю с мальчиком, а еще всегда укладываю его спать вечером. Прежде я пел ему колыбельные, но брат, невестка и даже ребенок смеялись над этим, поэтому теперь я просто хожу вокруг дома с маленьким Агустином на руках…». Сейчас у Родриго трое детей, он — шеф-повар в ресторане в центре Барселоны. Несколько лет назад ему пришлось объясняться перед полицией после того, как он начал угрожать пистолетом велосипедисту на заправке. Обвинения так и не выдвинули, потому что пистолет оказался игрушечным, а ссора — пустяковой.

МАТИАС

Если Месси в большой семье отвечает за футбол, а Родриго — за гастрономию, то средний брат Матиас ответственен за серьезные проблемы с законом. В октябре 2015-го Матиаса остановила дорожная полиция и обнаружила в его машине незарегистрированный пистолет. Через год состоялся суд, за незаконное хранение оружия брата Месси приговорили к штрафу в 8 тысяч песо (около 500 евро) и общественным работам — он должен был в течение года 4 часа в неделю учить детей играть в футбол в спортивной школе в Росарио. Минувшим летом, в конце августа, Матиас стал участником еще одной неприятной истории — он врезался в грузовик и разбил свою машину, отделавшись легкими ушибами. Официальные причины аварии: плохие погодные условия — дождь, туман, скользкое дорожное покрытие.

Также, по информации аргентинских СМИ, существует вероятность связи между Матиасом и представителями наркобизнеса, но и это еще не все — в декабре он причалил на лодке у рыболовного клуба в Фигиере, в 35 километрах к югу от Росарио. По словам охранника клуба, Матиас был весь в крови и объяснил это тем, что лодка наскочила на песчаную отмель, и он сильно поранил лицо. После этого он самостоятельно покинул Фигиеру, а охранник вызвал полицию, которая, приехав, осмотрела лодку и обнаружила на ней множественные следы крови и огнестрельное оружие. Матиаса объявили в розыск, задержали, но последующие анализы показали, что кровь на лодке действительно была его, и версия с аварией подтвердилась.

В свободное от полицейских разборок время Матиас любит провоцировать в твиттере болельщиков «Реала», владеет тренажерным залом и вместе с мамой руководит благотворительным фондом Лео Месси. Он женат, у него есть сын.

СЕСТРА

Мария Соль — глава семейного департамента по связям с общественностью. Она живет с мамой в Росарио, близко дружит с Далмой, дочкой Марадоны, и славится своей активностью в социальных сетях, из которых СМИ могут черпать полезную информацию. Когда вот-вот должен был родиться первенец Месси, сам футболист отправил журналистов за информацией к сестре: «Следите за аккаунтом Марии Соль — и вы все узнаете первыми».

ЖЕНА И ДЕТИ

История любви Лео и Антонеллы во многом перекликается с историей родителей футболиста. Они тоже знакомы с самого детства, и все благодаря лучшему другу Месси — двоюродному брату Антонеллы, Лукасу Скалье, с которым они вместе играли в «Ньюэллсе». Лео ухаживал и дарил цветы, звонил и слал письма из Барселоны и в какой-то момент забрал Антонеллу к себе. Обоим кажется, что они вместе всю жизнь, но торжественную свадьбу сыграли только прошлым летом, когда у пары было уже двое детей — Тьяго и Матео.

В интервью перед получением очередной «Золотой бутсы» Месси рассказывал о сыновьях: «Моя повседневная жизнь во многом посвящена детям. Утром отвожу старшего, Тьяго, в школу, а когда возвращаюсь с тренировки, уже пора ехать и забирать его. После этого стараемся провести время до ужина все вместе — с Антонеллой и Матео, младшим сыном. Иногда гоняем мяч во дворе, и даже Матео, который пока еще совсем крошечный. Тьяго уже ходит на тренировки, занимается футболом, но дома почти не пристает ко мне с этим. Когда пасую им, оба бьют по мячу правой, они у меня правши».

На вопрос, осознают ли дети, кто такой Лео Месси, аргентинец ответил: «Если кто-то на улице просит об автографе или фотографии, Матео не понимает, почему это происходит. Тьяго уже отдает себе отчет, более или менее, кто его папа, но не во всем. Ему нравится ходить на стадион и смотреть матчи, но полного понимания пока нет. Например, когда он видит меня дома, то говорит: “Лео Месси”, потому что слышит это имя от своих друзей, но связать имя со мной на 100 процентов у него пока не получается».