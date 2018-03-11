Голы Нойштедтера и Жулиано принесли «Фенербахче» победу над «Йени Малатьяспором»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Похудевшая Бортич представила фильм, ради которого набрала 20 кг
Сон в носках полезен для здоровья
Большинство школьников предпочитают чипсы
Минкульт отреагировал на «безобразную выходку» Михаила Ефремова
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
19:00
Борнмут
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
19:00
Лион
Кан
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетико0
Сельта0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Штутгарт0
РБ Лейпциг0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Генгам2
Ницца4
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кальяри2
Лацио1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Болонья0
Аталанта0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сассуоло1
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кротоне3
Сампдория1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ювентус2
Удинезе0
Футбол. Зарубежный
20:00
Боруссия Д
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
20:00
Дженоа
Милан
Футбол. Зарубежный
20:30
Лас-Пальмас
Вильярреал
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат0
ЦСКА3
Футбол. Зарубежный
16:30
Арсенал3
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетик
Леганес
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Наполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Тулуза
Марсель
Футбол. Зарубежный
14:30
Фиорентина1
Беневенто0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ростов0
Зенит0
Футбол. Зарубежный
14:00
Эспаньол2
Реал Сосьедад1
Все события
Слишком красивые: в Израиле скандал по поводу женского призыва
Сенатор США про санкции: США мало «возврата Крыма»
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Шипулин завоевал бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира
Титул сдал. Гарсия победил Липинца
Эмбер Херд сходила на свидание с Шоном Пенном
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Психологи подтвердили существование «синдрома пчеломатки»
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
10«Барселона» уже почти чемпион
8«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
18:21 (мск), источник: Советский спорт

Голы Нойштедтера и Жулиано принесли «Фенербахче» победу над «Йени Малатьяспором»

Матч 25-го тура чемпионата Турции «Йени Малатьяспор» — «Фенербахче» завершился победой гостей — 1:0.

Первый мяч на 35-й минуте забил российский защитник Роман Нойштедтер. На 59-й минуте его заменил бывший защитник «Зенита» Нету. Весь матч на поле провел экс-хавбек «Зенита» Жулиано, который в концовке забил второй мяч, и бывший защитник «Зенита» Мартин Шкртел, а бывший полузащитник «Динамо» Матье Вальбуэна остался в запасе.

«Фенербахче» набрал 47 очков и занимает четвертое место. У «Йени Малатьяспора» 34 очка и девятое место.

В следующем туре «Фенербахче» примет «Галатасарай», а «Йени Малатьяспор» на выезде сыграет с «Трабзонспором».

Чемпионат Турции
Суперлига
25-й тур

«Йени Малатьяспор» — «Фенербахче» — 0:2.

Голы: Нойштедтер, 35, Жулиано, 90+2.

Фенербахче
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Смогли повторить: российские болельщики сравнили хоккейный финал с победой в войне
Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу
Шипулин завоевал бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира
Титул сдал. Гарсия победил Липинца
Технический космос юниорки. Загитовой с Медведевой и не снилось
«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче чемпионата России
«Питтсбург» проиграл «Торонто», Малкин отметился передачей
Мартен Фуркад подарил серебряную медаль российской болельщице
Александр Кержаков возглавит юношескую сборную России
Новости
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В Москве попытались ограбить квартиру депутата Госдумы
Названо число пустующих квартир в Москве
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Как живут Беркова, Терехин, Боня и другие звезды «Дома-2» (фото) Телестройка никак не закончится вот уже 14 лет.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь