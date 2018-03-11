Голы Нойштедтера и Жулиано принесли «Фенербахче» победу над «Йени Малатьяспором»

Первый мяч на 35-й минуте забил российский защитник Роман Нойштедтер. На 59-й минуте его заменил бывший защитник «Зенита» Нету. Весь матч на поле провел экс-хавбек «Зенита» Жулиано, который в концовке забил второй мяч, и бывший защитник «Зенита» Мартин Шкртел, а бывший полузащитник «Динамо» Матье Вальбуэна остался в запасе.
«Фенербахче» набрал 47 очков и занимает четвертое место. У «Йени Малатьяспора» 34 очка и девятое место.
В следующем туре «Фенербахче» примет «Галатасарай», а «Йени Малатьяспор» на выезде сыграет с «Трабзонспором».
Чемпионат Турции
Суперлига
25-й тур
«Йени Малатьяспор» — «Фенербахче» — 0:2.
Голы: Нойштедтер, 35, Жулиано, 90+2.