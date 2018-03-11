На 73-й минуте, когда счет был 1:1, Рамос на пять минут отлучился с поля.
«Иртыш» под руководством 33-летнего испанского тренера обыграл «Атырау» в первом туре КПЛ
Футболисты «Иртыша» разгромили «Атырау» в матче первого тура казахстанской
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Футболисты «Иртыша» разгромили «Атырау» в матче первого тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 11 марта, в Павлодаре и завершилась со счетом 2:1.
Первый гол «Иртыша» на пятой минуте забил полузащитник Павел Шабалин, а автором второго мяча на 21-й стал румынский новичок Дору Попадюк. На 90-й минуте «Атырау» усилиями хорватского защитника Томислав Барбарича отыграл один мяч, но на большее гостей не хватило.
Отметим, что в межсезонье обе команды сменили тренеров: «Иртыш» возглавил 33-летний испанец Жерард Нус, а «Атыру» принял Вахид Масудов.
Во втором туре 17 марта «Иртыш» на своем поле примет «Актобе», а «Атырау» в гостях встретится с «Кайратом».