«Иртыш» под руководством 33-летнего испанского тренера обыграл «Атырау» в первом туре КПЛ

Игра проходила сегодня, 11 марта, в Павлодаре и завершилась со счетом 2:1.

Первый гол «Иртыша» на пятой минуте забил полузащитник Павел Шабалин, а автором второго мяча на 21-й стал румынский новичок Дору Попадюк. На 90-й минуте «Атырау» усилиями хорватского защитника Томислав Барбарича отыграл один мяч, но на большее гостей не хватило.

Отметим, что в межсезонье обе команды сменили тренеров: «Иртыш» возглавил 33-летний испанец Жерард Нус, а «Атыру» принял Вахид Масудов.