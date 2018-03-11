«Иртыш» под руководством 33-летнего испанского тренера обыграл «Атырау» в первом туре КПЛ

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кто на самом деле выигрывает в «государственные» лотереи
Сон в носках полезен для здоровья
Большинство школьников предпочитают чипсы
Путин отказался называть Пригожина своим другом
Как Орбакайте, Агутин и другие звезды отпраздновали 8 Марта
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фиорентина1
Беневенто0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ростов0
Зенит0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эспаньол2
Реал Сосьедад1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
16:30
Арсенал
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Генгам
Ницца
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри
Лацио
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Аталанта
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Сампдория
Футбол. Зарубежный
17:00
Ювентус
Удинезе
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Сельта
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
19:00
Борнмут
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
19:00
Лион
Кан
Футбол. Зарубежный
20:00
Боруссия Д
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
20:00
Дженоа
Милан
Футбол. Зарубежный
20:30
Лас-Пальмас
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетик
Леганес
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Наполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Тулуза
Марсель
Все события
Слишком красивые: в Израиле скандал по поводу женского призыва
Сенатор США про санкции: США мало «возврата Крыма»
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Технический космос юниорки. Загитовой с Медведевой и не снилось
Россияне остались без наград во 2-й медальный день Паралимпиады
55-летний Сергей Жигунов сильно поправился
Орбакайте, Валерия, Пугачева и другие звезды на шоу Юдашкина
Сон в носках полезен для здоровья
В Камбодже родились сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
33Снежное дерби: «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
8«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
14:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Иртыш» под руководством 33-летнего испанского тренера обыграл «Атырау» в первом туре КПЛ

Футболисты «Иртыша» разгромили «Атырау» в матче первого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 11 марта, в Павлодаре и завершилась со счетом 2:1.

Первый гол «Иртыша» на пятой минуте забил полузащитник Павел Шабалин, а автором второго мяча на 21-й стал румынский новичок Дору Попадюк. На 90-й минуте «Атырау» усилиями хорватского защитника Томислав Барбарича отыграл один мяч, но на большее гостей не хватило.

Отметим, что в межсезонье обе команды сменили тренеров: «Иртыш» возглавил 33-летний испанец Жерард Нус, а «Атыру» принял Вахид Масудов.

Во втором туре 17 марта «Иртыш» на своем поле примет «Актобе», а «Атырау» в гостях встретится с «Кайратом».

Иртыш П
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Неплохо сыграли с "Кайратом", но Исаэль и Аршавин показали класс - капитан "Кызыл-Жар СК" Алиев
«Бойкот ЧМ-2018 – это бряцание оружием»
Титул сдал. Гарсия победил Липинца
Технический космос юниорки. Загитовой с Медведевой и не снилось
Россияне остались без наград во 2-й медальный день Паралимпиады
«Питтсбург» проиграл «Торонто», Малкин отметился передачей
Кокорин остался в запасе «Зенита» на матч с «Ростовом»
Александр Кержаков возглавит юношескую сборную России
Новости
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В римском метро нашли дом военачальника II века
В Приморье дальневосточный гектар выделили на кладбище
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь