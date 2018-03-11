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14:54 (мск), источник: Vesti.kz

Гол узбекистанского форварда принес «Ордабасы» победу над «Шахтером»

Форвард усилил игру с замены и покинул поле из-за травмы.

Футболисты «Ордабасы» обыграли «Шахтер» в первом туре казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 11 марта, в Шымкенте и завершилась со счетом 2:1.

На 22-й минуте полузащитник Еркебулан Тунгышбаев вывел «Ордабасы» вперед. На 51-й минуте черногорский хавбек «Шахтера» Дамир Кояшевич ударом со штрафного сравнял счет, но на 64-й узбекистанский форвард Иван Нагаев, вышедший на замену, принес хозяевам победу, а уже на 72-й он покинул поле из-за травмы.

Отметим, что в межсезонье обе команды сменили главных тренеров: «Ордабасы» возглавил болгарин Георги Дерменджиев, а «Шахтер» — белорус Владимир Журавель, который родился в Семее.

Во втором туре КПЛ «Ордабасы» 17 марта дома примет «Кызыл-Жар СК», а «Шахтер» в гостях сыграет с «Тоболом».

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