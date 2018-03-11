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«Тобол» стартовал с победы над «Жетысу» в новом сезоне КПЛ
Футболисты «Жетысу» проиграли «Тоболу» в первом туре казахстанской
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Футболисты «Жетысу» проиграли «Тоболу» в первом туре казахстанской
Игра проходила сегодня, 11 марта, в Талдыкоргане и завершилась со счетом 0:1.
Автором единственного гола на 39-й минуте стал Бауыржан Турысбек, который пополнил «Тобол» этой зимой, перейдя из «Кайрата». Форвард не стал праздновать взятие ворот, так как ранее также играл за «Жетысу».
Во втором туре КПЛ «Жетысу» 17 марта примет на своем поле «Астану», а «Тобол» дома встретится с «Шахтером».