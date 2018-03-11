«Тобол» стартовал с победы над «Жетысу» в новом сезоне КПЛ

Игра проходила сегодня, 11 марта, в Талдыкоргане и завершилась со счетом 0:1.

Автором единственного гола на 39-й минуте стал Бауыржан Турысбек, который пополнил «Тобол» этой зимой, перейдя из «Кайрата». Форвард не стал праздновать взятие ворот, так как ранее также играл за «Жетысу».