На 73-й минуте, когда счет был 1:1, Рамос на пять минут отлучился с поля.
«Кайрат» одержал волевую победу над новичком в первом туре КПЛ
Футболисты «Кайрата» победили петропавловский «Кызыл-Жар СК» в первом туре казахстанской
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Футболисты «Кайрата» победили петропавловский «Кызыл-Жар СК» в первом туре казахстанской
Игра проходила сегодня, 11 марта, в Алматы и завершилась со счетом 2:1.
На 26-й минуте сербский форвард Братислав Пуношевац вывел «Кызыл-Жар СК» вперед. Гости лидировали большую часть матча, но в концовке упустили победу. На 80-й минуте Исаэль сравнял счет, а на 87-й Андрей Аршавин забил второй мяч «Кайрата» — примечательно, что оба игроки вышли на замену после перерыва.
Отметим, что «Кызыл-Жар СК» в 2017 году занял второе место в первой лиге и получил место в