«Кайрат» одержал волевую победу над новичком в первом туре КПЛ

Игра проходила сегодня, 11 марта, в Алматы и завершилась со счетом 2:1.

На 26-й минуте сербский форвард Братислав Пуношевац вывел «Кызыл-Жар СК» вперед. Гости лидировали большую часть матча, но в концовке упустили победу. На 80-й минуте Исаэль сравнял счет, а на 87-й Андрей Аршавин забил второй мяч «Кайрата» — примечательно, что оба игроки вышли на замену после перерыва.